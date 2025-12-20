قنا .. مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم بنجع حمادى

لقى شخصان مصرعهما، وأصيب 3 آخرين، إثر حادث تصادم سيارة نقل ثقيل "تريلا" مع دراجتين ناريتين، أمام قرية نجع قابول التابعة لمركز نجع حمادى شمال قنا.



وتلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة نقل ثقيل تريلا مع دراجتين ناريتين، أمام قرية نجع قابول، نتج عنه وفيات وإصابة.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين إلى مستشفى نجع حمادى العام لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى، ونقل الجثث إلى المشرحة لوضعهما تحت تصرف النيابة العامة.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، تبين تصادم تريلا مع دراجتين ناريتين، نتج عنه وقوع ضحايا ما بين وفيات ومصابين.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.