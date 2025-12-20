محافظ قنا يكشف حقيقة تأثر مستشفى قفط التخصصي بفصل التيار الكهربائى

ترأس الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا ، اجتماعًا خاصًا لبحث ملابسات انقطاع التيار الكهربائي الذي شهدته مستشفى قفط التخصصى، بحضور اللواء سامي علام، السكرتير العام للمحافظة، والدكتورة سمر عاطف، وكيلة مديرية الصحة، والدكتور أحمد جمال، مدير مستشفى قفط التخصصي، والنائب عبد الفتاح دنقل، عضو مجلس الشيوخ، والمهندس هشام عويضة، رئيس قطاع الشبكات، والمهندس أحمد موافق، مسئول هندسة الصيانة بالمستشفى، والمهندس أحمد خالد، ممثل شركة توزيع الكهرباء بقنا، وعدد من القيادات الفنية والتنفيذية.

و أكد رئيس الهيئة الطبية بالمستشفى، خلال الاجتماع، بأن مستشفى قفط التخصصي لم تتأثر نهائيًا خلال فترة انقطاع التيار الكهربائي التي استمرت قرابة 8 ساعات، مشيرًا إلى أن المستشفى واصلت تقديم خدماتها الطبية بكامل طاقتها، وأن التأثير اقتصر فقط على بعض الإضاءات البسيطة غير المؤثرة على سير العمل أو الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

فيما أوضح المهندس أحمد موافق، مسئول هندسة الصيانة بالمستشفى، بأن المستشفى يتم تغذيتها بالكهرباء من خلال 2 مغذي خارج المستشفى بجهد 10 ك.ف لكل مغذٍ جهد متوسط، يقومان بتغذية 3 محولات عن طريق باز كابلر من الجهد المتوسط إلى الجهد المنخفض، مشيرًا إلى أن اللوحة الواحدة تخرج جهدًا كهربائيًا يتراوح من 10 إلى 10.50 ك.ف.

وأضاف مسئول هندسة الصيانة بالمستشفى، بأنه في حالة انقطاع التيار الكهربائي يتم تشغيل المولدات لتغذية أقسام الاستقبال، والدور الأول الذي يشمل العناية المركزة والقلبية، والدور الثاني الذي يضم الحضانات والقسطرة القلبية.

وأكد المهندس أحمد خالد، ممثل شركة توزيع الكهرباء بقنا، بأن هناك مشكلة تتعلق بعدم استقرار الجهد الكهربائي في حال ارتفاعه عن 10.50 ك.ف، الأمر الذي يتطلب رفع الجهد المتوسط إلى 11 ك.ف ليتناسب مع حالة عدم الاستقرار القادمة من مغذي المستشفى، موضحًا أن فترة عدم الاستقرار استمرت قرابة 8 ساعات متواصلة حتى عودة التيار إلى وضعه الطبيعى.

وأشار ممثل شركة توزيع الكهرباء بقنا، إلى أنه تم التنسيق مع شركة نقل الكهرباء لبحث أسباب عدم الاستقرار، موضحًا أن منظومة الكهرباء تضم شركتين هما شركة نقل الكهرباء المسئولة عن نقل التيار إلى المحافظات، وشركة توزيع الكهرباء المسئولة عن التوزيع الداخلى.

كما وجه محافظ قنا، بطلب سيارة المعمل الهندسي لإعداد تقرير فني شامل يوضح أسباب الحالة والقدرة الرئيسية للمغذي الكهربائى، مشدداً علي تنفيذ عددًا من التوجيهات الهامة، شملت: توجيه شركة الكهرباء بسرعة طلب سيارة المعمل الهندسي لإعداد تقرير تفصيلي عن القدرة الرئيسية للمغذي الكهربائي، وحالة اللوحات الكهربائية، والعمر الافتراضي لها.

كما وجه مديرية الصحة، بإعداد بروتوكول تواصل واضح بين شركة الكهرباء والمستشفيات على مستوى المحافظة، خاصة في حالات تقليل أو زيادة الجهد الكهربائي، لضمان سرعة التنسيق والاستجابة، والتنبيه على جميع المستشفيات بضرورة مراجعة كميات السولار الخاصة بالمولدات والمحولات الكهربائية بشكل دوري، ضمن خطط الاستعداد لمواجهة أي أزمات أو انقطاعات مفاجئة للتيار الكهربائى.

وأكد محافظ قنا، حرص المحافظة الكامل على ضمان استقرار الخدمات الحيوية، وعلى رأسها القطاع الصحي، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والفنية اللازمة لضمان استمرار تقديم الخدمة الطبية للمواطنين دون تأثر.



