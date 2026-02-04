فتح فصول إضافية بمدارس التمريض الفنية بدمياط

وافق الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط على فتح فصول إضافية بمدارس التمريض الفنية بالمحافظة، وذلك في إطار دعم العملية التعليمية بالقطاع الصحي، ومواجهة الإقبال المتزايد على الالتحاق بمدارس التمريض.

وتضمنت الموافقة فتح فصول إضافية بالمدارس القائمة خلال العام الدراسي 2025/2024، بمدارس سعد بنين، فارسكور، كفر سعد، والزرقا، وفقاً للطاقة الاستيعابية لكل مدرسة، وبعد موافقة الإدارة العامة لشؤون المعاهد الفنية الصحية بوزارة الصحة والسكان.

كما شملت الخطة دراسة فتح فصول إضافية مستقبلية خلال العام الدراسي 2026/2027 لاستيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد الطلاب، مع الالتزام بالاشتراطات الفنية والتعليمية، وتوفير الإمكانات اللازمة من قوى عاملة وتجهيزات، و ذلك بالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة والسكان والجهات المعنية.

فيما و قد أكد محافظ دمياط حرص المحافظة على دعم التعليم الفني الصحي، وإعداد كوادر تمريضية مؤهلة قادرة على تلبية احتياجات المنظومة الصحية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة