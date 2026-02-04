خالد أبو بكر: الرئيس أردوغان يعكس تقديرا للعلاقات التاريخية مع مصر

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إنّ تركيا دولة كبيرة ذات تاريخ طويل ومكانة إقليمية ودولية، مما استدعى التعامل معها بحكمة، ووفقًا لحجم العلاقات التاريخية بين القاهرة وأنقرة.

وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ السياسة المصرية منذ عام 2013 وحتى اليوم اتسمت بالصبر والحكمة؛ ما أسهم في الوصول إلى مرحلة متقدمة من النضج والتكامل في العلاقات المصرية التركية، والتي تجسدت في كلمات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارته للقاهرة اليوم.

وأشار خالد أبو بكر، إلى أن هذه اللحظة التاريخية لم تأتِ مصادفة، بل هي نتاج سنوات طويلة من الصبر والمثابرة على تحقيق مصالح مصر الاستراتيجية.

وأضاف أن القيادة المصرية استطاعت بذكاء وحكمة أن تبني جسورًا من التعاون مع تركيا؛ ما أدى إلى نتائج ملموسة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهو ما ظهر جليًا في توقيع اتفاقيات ومبادرات مشتركة خلال الزيارة الأخيرة.

وأوضح خالد أبو بكر أن صبر الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكمته في إدارة الملف التركي؛ أتاحا فرصة لتحقيق مكاسب استراتيجية لكلا البلدين، مؤكداً أن هذه التجربة تمثل نموذجًا للسياسة الرشيدة التي تعتمد على العقلانية والصبر بعيدًا عن القرارات الانفعالية، مما يعزز التعاون المستقبلي ويقوي العلاقات التاريخية بين مصر وتركيا.