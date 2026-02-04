بنزيما: لدي الكثير من الطموح.. وسأقدم كل ما أملك في الملعب مع الهلال

أعرب الفرنسي “كريم بنزيما “عن سعادته الكبيرة بالانضمام إلى صفوف نادي “الهلال”، وذلك عقب أول تدريب له مع الفريق وأول لقاء مع الجهاز الفني واللاعبين، مؤكدًا أن الهلال نادٍ عظيم يمتلك تاريخًا حافلًا بالإنجازات والعقلية البطولية.

وأبدى “كريم” سعادته بتواجده في الهلال بعد أول تدريب مع الفريق، مؤكدًا فخره بأن يكون جزءًا من هذا الفريق العريق، الذي يمتلك تاريخًا كبيرًا وحقق العديد من الألقاب

وقال “كريم”، في تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي: “الهلال نادٍ كبير في آسيا، ويمكن تشبيهه بريال مدريد من حيث التاريخ والعراقة، كل شيء هنا رائع؛ الجماهير، أسلوب اللعب، جودة اللاعبين، والعقلية الاحترافية داخل النادي”.

وتابع النجم الفرنسي حديثه عن معرفته السابقة بالفريق، قائلًا: “سبق أن لعبت ضد الهلال عندما كنت مع ريال مدريد، ولم تكن المواجهة سهلة أبدًا، بل كانت مباراة قوية وتركت لدي ذكريات جيدة، واليوم أنا سعيد بأن أكون لاعبًا في صفوف الهلال”.

وأكد “بنزيما” أن طموحه واضح منذ اليوم الأول، مشددًا على رغبته في تحقيق البطولات مع الفريق، وأن لديه الكثير من الطموح، وسيعمل بكل قوة، وسيقدم كل شيء داخل الملعب لمساعدة الفريق، فالهدف الأهم بالنسبة له؛ هو الفوز بالألقاب”.

واختتم حديثه بقوله: “الهلال يمتلك فريقًا مميزًا وجماهير رائعة، ومعًا - إن شاء الله - سننجح وسنحقق البطولات”.