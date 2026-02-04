كالزادا يكشف المستور ويجيب على السؤال الدائم : هل ينتقل البرازيلي فينيسيوس إلى الهلال السعودي؟

عاد اسم البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد الإسباني ليتصدر المشهد من جديد داخل سوق الانتقالات بعدما تزايدت التكهنات حول إمكانية انتقاله إلى الدوري السعودي وتحديدًا إلى نادي الهلال متصدر ترتيب دوري روشن في صفقة قد تكون من الأضخم عالميًا حال إتمامها.

التساؤلات ازدادت بعد تصريحات إستيفي كالزادا المدير التنفيذي لنادي الهلال السعودي الذي تحدث عن مستقبل اللاعب البرازيلي ورد على ما يتردد بشأن دخول الزعيم في مفاوضات رسمية مع نجم ريال مدريد.

وأكد كالزادا في تصريحات لإذاعة كادينا سير الإسبانية أن نادي الهلال لا يجري أي مفاوضات حاليًا مع فينيسيوس جونيور موضحًا أن الأمر لا يتجاوز كونه أحاديث إعلامية في الوقت الراهن.

وأضاف أن الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين عمر مغربل يكرر دائمًا أن الدوري السعودي سيكون منفتحًا على أي فرصة محتملة في حال أصبح اللاعب متاحًا مستقبلًا.

ويمتد عقد فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد حتى صيف عام 2027 إلا أن ملف تجديد عقده لا يزال معلقًا في ظل عدم التوصل لاتفاق نهائي بين إدارة فلورنتيو بيريز وممثلي اللاعب خلال الجولات الأولى من المفاوضات.

وتشير تقارير إعلامية إسبانية إلى أن اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا يطالب بزيادة كبيرة في راتبه السنوي ليصبح الأعلى داخل الفريق متجاوزًا ما يتقاضاه الفرنسي كيليان مبابي وهو ما يمثل نقطة خلاف رئيسية مع إدارة النادي الملكي.

وفي حال فشل ريال مدريد في حسم ملف التجديد قبل نهاية الموسم الحالي فإن الأبواب ستظل مفتوحة أمام سيناريوهات عديدة من بينها دخول الهلال السعودي على خط المفاوضات بشكل أكثر جدية خاصة مع السياسة الجديدة للنادي في استقطاب نجوم الصف الأول عالميًا.

التعاقد مع كريم بنزيما

ويأتي هذا في ظل تحركات قوية للهلال خلال الفترة الأخيرة كان أبرزها التعاقد مع الفرنسي كريم بنزيما في صفقة أثارت جدلًا واسعًا داخل الوسط الكروي السعودي والعالمي. وحول هذه الصفقة أكد كالزادا أن التعاقد مع بنزيما جاء لأسباب فنية بالدرجة الأولى مشددًا على أن اللاعب الحاصل على الكرة الذهبية لا يحتاج لفترة تأقلم وأن وجوده يمثل إضافة كبيرة للفريق داخل الملعب قبل أي مكاسب تجارية.

غضب رونالدو

كما نفى الرئيس التنفيذي للهلال علمه بسبب غضب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر من صفقة انتقال بنزيما مؤكدًا أن هذا الأمر يجب توجيه السؤال فيه لرونالدو نفسه مشيرًا إلى أن اختيار بنزيما للهلال لم يكن مفاجئًا نظرًا لقوة النادي وشعبيته الكبيرة داخل السعودية.

وفي سياق متصل وجه نادي الهلال الشكر إلى الأمير الوليد بن طلال العضو الذهبي بالنادي بعد تكفله بتمويل عدد كبير من الصفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة دون تدخل من صندوق الاستثمارات العامة.

وأوضحت تقارير أن الأمير الوليد بن طلال تحمل تكلفة 7 صفقات بلغت قيمتها نحو 92 مليون يورو ما يعادل 400 مليون ريال سعودي.

وضمت قائمة صفقات الهلال الأخيرة أسماء بارزة على رأسها كريم بنزيما إلى جانب بابلو ماري وسلطان مندش ومراد هوساوي وريان الدوسري ومحمد قادر ميتي وسايمون بوابري في إطار سعي النادي لتعزيز صفوفه محليًا وقاريًا.