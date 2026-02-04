قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منال عوض: التحديات المتزايدة بقطاع المخلفات تتطلب تبني حلولاً قائمة على التخطيط طويل الأجل
نموذج للصمود.. بابا الفاتيكان يبعث رسالة لرئيس مجلس النواب اللبناني
إعلام عبري يزعم القضاء على قائد لواء شمال غزة التابع لحركة الجهاد الإسلامي
أردوغان: القاهرة وأنقرة تعملان على دعم الأمن والاستقرار في المنطقة
«الغندور»: الأهلي في طريقه للتعاقد مع مهاجم سنغالي
الرئيس التركي: مصر أكبر شريك تجاري لتركيا في أفريقيا ونسعى لبناء نموذج اقتصادي مشترك
بعد تراجعه 800 جنيه| كم سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر؟
الكيلو بـ100 جنيه.. أسعار الفراخ اليوم الأربعاء بعد الزيادة
الرئيس السيسي: حريص على مواصلة العمل مع الجانب التركي للوصول لركائز السلام
الرئيس السيسي: أمن الإقليم مسئولية جماعية.. ونرفض أي محاولات لفرض أمر واقع في غزة
القاهرة وأنقرة تدشنان مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية وتستهدفان 15 مليار دولار تبادلا تجاريا
الرئيس السيسي: يجب التوصل إلى هدنة إنسانية تؤدي إلى وقف إطلاق النار في السودان
كالزادا يكشف المستور ويجيب على السؤال الدائم : هل ينتقل البرازيلي فينيسيوس إلى الهلال السعودي؟

فينيسيوس
فينيسيوس

عاد اسم البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد الإسباني ليتصدر المشهد من جديد داخل سوق الانتقالات بعدما تزايدت التكهنات حول إمكانية انتقاله إلى الدوري السعودي وتحديدًا إلى نادي الهلال متصدر ترتيب دوري روشن في صفقة قد تكون من الأضخم عالميًا حال إتمامها.

التساؤلات ازدادت بعد تصريحات إستيفي كالزادا المدير التنفيذي لنادي الهلال السعودي الذي تحدث عن مستقبل اللاعب البرازيلي ورد على ما يتردد بشأن دخول الزعيم في مفاوضات رسمية مع نجم ريال مدريد.

وأكد كالزادا في تصريحات لإذاعة كادينا سير الإسبانية أن نادي الهلال لا يجري أي مفاوضات حاليًا مع فينيسيوس جونيور موضحًا أن الأمر لا يتجاوز كونه أحاديث إعلامية في الوقت الراهن.

وأضاف أن الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين عمر مغربل يكرر دائمًا أن الدوري السعودي سيكون منفتحًا على أي فرصة محتملة في حال أصبح اللاعب متاحًا مستقبلًا.

ويمتد عقد فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد حتى صيف عام 2027 إلا أن ملف تجديد عقده لا يزال معلقًا في ظل عدم التوصل لاتفاق نهائي بين إدارة فلورنتيو بيريز وممثلي اللاعب خلال الجولات الأولى من المفاوضات.

وتشير تقارير إعلامية إسبانية إلى أن اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا يطالب بزيادة كبيرة في راتبه السنوي ليصبح الأعلى داخل الفريق متجاوزًا ما يتقاضاه الفرنسي كيليان مبابي وهو ما يمثل نقطة خلاف رئيسية مع إدارة النادي الملكي.

وفي حال فشل ريال مدريد في حسم ملف التجديد قبل نهاية الموسم الحالي فإن الأبواب ستظل مفتوحة أمام سيناريوهات عديدة من بينها دخول الهلال السعودي على خط المفاوضات بشكل أكثر جدية خاصة مع السياسة الجديدة للنادي في استقطاب نجوم الصف الأول عالميًا.

التعاقد مع كريم بنزيما 

ويأتي هذا في ظل تحركات قوية للهلال خلال الفترة الأخيرة كان أبرزها التعاقد مع الفرنسي كريم بنزيما في صفقة أثارت جدلًا واسعًا داخل الوسط الكروي السعودي والعالمي. وحول هذه الصفقة أكد كالزادا أن التعاقد مع بنزيما جاء لأسباب فنية بالدرجة الأولى مشددًا على أن اللاعب الحاصل على الكرة الذهبية لا يحتاج لفترة تأقلم وأن وجوده يمثل إضافة كبيرة للفريق داخل الملعب قبل أي مكاسب تجارية.

غضب رونالدو

كما نفى الرئيس التنفيذي للهلال علمه بسبب غضب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر من صفقة انتقال بنزيما مؤكدًا أن هذا الأمر يجب توجيه السؤال فيه لرونالدو نفسه مشيرًا إلى أن اختيار بنزيما للهلال لم يكن مفاجئًا نظرًا لقوة النادي وشعبيته الكبيرة داخل السعودية.

وفي سياق متصل وجه نادي الهلال الشكر إلى الأمير الوليد بن طلال العضو الذهبي بالنادي بعد تكفله بتمويل عدد كبير من الصفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة دون تدخل من صندوق الاستثمارات العامة.

وأوضحت تقارير أن الأمير الوليد بن طلال تحمل تكلفة 7 صفقات بلغت قيمتها نحو 92 مليون يورو ما يعادل 400 مليون ريال سعودي.

وضمت قائمة صفقات الهلال الأخيرة أسماء بارزة على رأسها كريم بنزيما إلى جانب بابلو ماري وسلطان مندش ومراد هوساوي وريان الدوسري ومحمد قادر ميتي وسايمون بوابري في إطار سعي النادي لتعزيز صفوفه محليًا وقاريًا.

فينيسيوس فينيسيوس جونيور ريال مدريد الدوري السعود الهلال دوري روشن

التربية والتعليم

بسبب كثافة الطلاب.. تفاصيل تأخر نتيجة الشهادة الإعدادية في 8 محافظات

صورة أرشيفية

الذهب يعاود الارتفاع مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يصدر 13 قرارا عاجلاً قبل بداية الترم الثاني في المدارس

سيف الإسلام القذافي

بيان جديد .. النائب العام الليبي يكشف تفاصيل اغتيــ.ـال سيف الإسلام القذافي

الأب المتهم

سيدة سوهاج بعد هدم والدها لمنزلها باللودر والقبض عليه: “ماحدش يتدخل بيني وبين أبويا”|خاص

ييس توروب

رد فعل غير مُتوقع من «تورب» بشأن تأثر الفريق بغياب إمام عاشور

السبب وراء اعتزال الموناليزا

عودة الموناليزا .. حكاية غياب بطلة «همام في أمستردام» 20 عامًا عن الفن | فيديوجراف

كامويش

علاء ميهوب يفتح النار على «كامويش»: ما قدّمه مُخيّب للآمال

أرشيفية

الصين: شي جين بينغ يتصل بترامب بعد ساعات من محادثته مع بوتين

الاحتلال يواصل خروقاته.. شهداء و مصابون بقصف خيمة شرقي دير البلح

الاحتلال يواصل خروقاته.. شهداء ومصابون بقصف خيمة شرقي دير البلح

جيش الاحتلال

جيش الاحتلال يزعم القضاء على قيادي بقوات النخبة التابعة لكتائب القسام

بالصور

أهمها حبة البركة..‏حصوات الكلى| ماذا تشرب لتقليل خطر تكونها؟

اهمها حبة البركة..‏حصوات الكلى| ماذا تشرب لتقليل خطر تكونها؟
اهمها حبة البركة..‏حصوات الكلى| ماذا تشرب لتقليل خطر تكونها؟
اهمها حبة البركة..‏حصوات الكلى| ماذا تشرب لتقليل خطر تكونها؟

محافظ الشرقية يفتتح معرض أهلا رمضان بجوار مجلس مدينة الحسينية لدعم المواطنين

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

حملات مكبرة لرفع الإشغالات من الشوارع بمختلف مراكز ومدن الشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

محافظ الشرقية يفتتح معارض «أهلاً رمضان» بمراكز ههيا وأبو كبير وفاقوس

معرض أهلاً رمضان
معرض أهلاً رمضان
معرض أهلاً رمضان

علا رشدي

علا رشدي تشيع جثمان والدها بالدموع.. وأحمد السعدني أبرز الحاضرين

تصريحات كهربا

نصيحة لإمام وأمنية الأهلي ورسالة شيكا.. أبرز تصريحات كهربا تكشف المستور

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

