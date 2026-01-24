الدوري الإسباني | فينيسيوس ومبابي يقودان هجوم ريال مدريد أمام فياريال

أعلن ألفارو أربيلوا المدير الفني لفريق ريال مدريد عن تشكيل مواجهة مضيفه فريق فياريال، المقرر إقامتها في تمام العاشرة من مساء اليوم السبت، على ملعب "لا سيراميكا"، ضمن منافسات الجولة الـ 21 من عمر مسابقة الدوري الإسباني

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:-

حراسة المرمى: كورتوا.

الدفاع: فالفيردي، أسينسيو، هويسن وكاريراس.

الوسط: أردا جولر، كامافينجا وبيلينجهام.

الهجوم: فينيسيوس، مبابي وماستانتونو.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 48 نقطة، خلف برشلونة صاحب الصدارة بفارق نقطة وحيدة