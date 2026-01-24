قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لمحدودي ومتوسطي الدخل.. رابط وموعد التقديم في شقق الإسكان الاجتماعي 2026
احتفالية عيد الشرطة.. وزير الداخلية يقدم للرئيس السيسي هدية تذكارية
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 24-1-2026 في مصر
الرئيس السيسي يكرم أسر شهداء الشرطة
عيب يا ميدو.. أزمة السحر والزئبق تشتعل والصقر يطالب بالاعتذار للجيل الذهبي
وزير الداخلية: جماعة الإخوان الإرهابية تواصل بث الشائعات على مواقع التواصل
توفيق: معدل الجريمة يواصل التراجع بفضل جهود وزارة الداخلية والتفاعل الجماهيري
وزير الداخلية: نعمل على الرصد المبكر للتنظيمات الإرهابية وتجفيف الأفكار المتطرفة
عصام الصباحي يتنازل عن ترشحه لرئاسة الوفد ويرفع دعوى ببطلان الانتخابات
إنجاز دولي جديد لطب قناة السويس.. تجديد اعتماد لجنة أخلاقيات البحث العلمي لدى OHRP
اختراق مفاجئ.. عبور 26 طائرة صينية و6 سفن إلى تايوان
خاص| الأهلي يجهز بلعمري والجزار لظهورهما الأول أمام وادي دجلة
حقيقة مستقبل أرنولد مع ريال مدريد بعد التقارير الإنجليزية

أرنولد
أرنولد
إسراء أشرف

وضعت صحيفة “آس” الإسبانية حدًا للجدل الدائر حول مستقبل الدولي الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد مع نادي ريال مدريد، بعد انتشار تقارير تحدثت عن إمكانية رحيله وعدم دخوله ضمن خطط الجهاز الفني خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استعداد ريال مدريد لخوض مواجهة قوية أمام فياريال، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري الإسباني، في لقاء يسعى خلاله الفريق لمواصلة نتائجه الإيجابية.

وكان أرنولد قد انضم إلى صفوف ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، عقب رفضه تمديد عقده مع ليفربول، حيث توصل النادي الملكي إلى اتفاق مالي مع إدارة «الريدز» لإتمام الصفقة، وضمان مشاركته مع الفريق في بطولة كأس العالم للأندية.

وشهدت الأيام الماضية تداول تقارير في بعض وسائل الإعلام الإنجليزية تحدثت عن اجتماع جمع المدرب أربيلوا بأرنولد، بزعم إبلاغه بخروجه من حسابات الفريق الفنية وضرورة البحث عن نادٍ جديد، إلا أن صحيفة «آس» أكدت عدم صحة هذه المزاعم جملة وتفصيلًا.

وأوضحت الصحيفة أن اللقاء الذي جمع أربيلوا باللاعب كان بهدف الاطمئنان على حالته البدنية عقب الإصابة، وتقديم الدعم المعنوي له، دون التطرق إلى أي حديث يتعلق بمستقبله أو دوره داخل الفريق.

وأضافت «آس» أن تقارير مماثلة غير دقيقة كانت قد ظهرت في بداية الموسم، أشارت إلى احتمالية عودة ألكسندر أرنولد إلى الدوري الإنجليزي عبر بوابة مانشستر سيتي، مشددة على أن اللاعب يركز بشكل كامل على تجربته مع ريال مدريد، ويسعى لإثبات نفسه والمساهمة في تحقيق أهداف الفريق.

كما أكدت الصحيفة أن أرنولد تأقلم بشكل جيد مع الأجواء داخل النادي الملكي، سواء على المستوى الرياضي أو الحياتي في العاصمة مدريد، مشيرة إلى أن الأولوية الحالية تتمثل في تعافيه الكامل من الإصابة التي تعرض لها أمام أتلتيك بلباو مطلع ديسمبر، تمهيدًا لعودته إلى الملاعب بأفضل جاهزية ممكنة.

واختتمت الصحيفة تقريرها بالتأكيد على أن أرنولد قدم إشارات إيجابية خلال ظهوره الأخير أمام أتلتيك بلباو، حيث برزت لمساته الهجومية ودقة تمريراته، إلى جانب رؤيته المميزة داخل أرضية الملعب، ما يعكس قيمته الفنية مع ريال مدريد.

ريال مدريد ترينت ألكسندر أرنولد أرنولد ليفربول مانشستر سيتي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

