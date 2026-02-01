إصابة بيلينجهام.. ريال مدريد يتقدم على رايو فاييكانو بهدف فينيسيوس

أنهى فريق ريال مدريد الشوط الأول من مواجهته أمام رايو فاييكانو متقدمًا بهدف دون رد، في المباراة المقامة على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الـ22 من بطولة الدوري الإسباني.

وجاء هدف التقدم للفريق الملكي عن طريق البرازيلي فينيسيوس جونيور، الذي سجل هدفًا رائعًا بتسديدة قوية ومتقنة، لم تمنح حارس رايو فاييكانو أي فرصة للتصدي، ليمنح ريال مدريد أفضلية مبكرة في اللقاء.

وسيطر ريال مدريد على مجريات الشوط الأول بعد هدف التقدم، وفرض إيقاعه على اللعب، مع محاولات متواصلة لتعزيز النتيجة، في الوقت الذي اعتمد فيه رايو فاييكانو على الهجمات المرتدة بحثًا عن تعديل النتيجة.

إصابة بيلينجهام تفسد فرحة التقدم

وشهدت أحداث الشوط الأول تعرض جود بيلينجهام لإصابة قوية، بعدما سقط على أرضية الملعب في الدقيقة التاسعة خلال محاولته اللحاق بالكرة، ليشتكي من آلام عضلية أجبرته على مغادرة اللقاء.

وغادر بيلينجهام أرض الملعب متأثرًا بالإصابة، وشارك بدلًا منه المغربي براهيم دياز، في ضربة غير متوقعة للجهاز الفني لريال مدريد خلال الشوط الأول.

وينتظر أن تشهد أحداث الشوط الثاني محاولات من ريال مدريد لتأمين التقدم وحسم النقاط الثلاث، في مقابل سعي رايو فاييكانو للعودة إلى المباراة والخروج بنتيجة إيجابية من ملعب البرنابيو.

