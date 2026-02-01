إريك جارسيا بعد فوز برشلونة: المباراة كانت تحت السيطرة وإلتشي فريق خطير

أبدى المدافع الإسباني إريك جارسيا رضاه عن أداء فريقه برشلونة عقب الفوز على إلتشي (3-1) أمس السبت، ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الإسباني.

وقال جارسيا في تصريحات بعد المباراة: "قدمنا شوطًا أول رائعًا، مشابه لمباراة ريال سوسيداد من حيث خلق الفرص. لو انتهى الشوط الأول بنتيجة 5-1 أو 6-1 لكان ذلك مؤشراً إيجابياً على عملنا الجيد".

وأضاف: "نحن سعداء بالأداء، لكن نعلم أن مباريات دوري أبطال أوروبا مختلفة، ولا تمنحك مثل هذه الفرص بسهولة، لذا يجب تحويل كل فرصة إلى هدف. في النهاية، لا أحد يضيع الفرص عن قصد، ونتيجة المباراة مرضية لنا".

وأشار المدافع الإسباني إلى صعوبة المباراة قائلاً: "كنا غاضبين قليلاً في الشوط الثاني لأننا نعلم أن إلتشي فريق خطير، وكان بإمكانهم العودة في النتيجة، لكننا سيطرنا جيدًا، وحسمت النتيجة 3-1 كل شيء في النهاية".