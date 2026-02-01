تجربة أعتز بها.. رسالة وداع مؤثرة من عودة الفاخوري لـ نادي الحسين

حرص عودة الفاخوري لاعب بيراميدز الجديد علي توجبه رسالة وداع إلى ناديه السابق الحسين إربد الأردني، عقب انتقاله إلى السماوي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.



وكتب عودة الفاخوري عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام":"إلى نادي الحسين الغالي، أتقدم بجزيل الشكر والامتنان لكل من كان جزءًا من رحلتي داخل هذا النادي العريق، لقد تشرفت بارتداء شعار نادي الحسين، وتعلمت خلال هذه الفترة الكثير، وكانت تجربة أعتز بها في مسيرتي الكروية.

وأضاف: "كان نادي الحسين محطة مهمة ومفصلية في مشواري، ومن خلاله استطعت تطوير نفسي وخوض خطوة الاحتراف، وأفتخر بأن انطلق من هذا الصرح الكبير.

وأشار الفاخوري:"كل الشكر والتقدير للإدارة، والجهاز الفني، وزملائي اللاعبين، ولكل من دعمني وساندني ووقف إلى جانبي طوال الفترة الماضية.

وأتم: كما أشكر جماهير الحسين على دعمهم وتشجيعهم الدائم، ووجودهم كان دائمًا دافعًا لي لتقديم الأفضل، أغادر اليوم وأنا أحمل في قلبي كل الاحترام والتقدير، متمنيًا للنادي دوام التوفيق والنجاح في قادم الأيام، سيبقى نادي الحسين جزءًا عزيزًا من مسيرتي وذكرياتي.