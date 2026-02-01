4 أندية مصرية وآخر سعودي .. "الحسين إربد" يوجه الشكر على متابعة عودة فاخوري

تقدم نادي الحسين إربد الأردني بالشكر لـ أربعة أندية مصرية بعد الإهتمام بضم لاعبهم عودة فاخوري قبل أن يحسم نادي بيراميدز السباق.

وكان الأهلي وبيراميدز بجانب سيراميكا كليوباترا وزد ونادي الرياض السعودي في سباق للحصول على خدمات موهبة الأردن.

وجاء بيان شكر نادي الحسين إربد كالتالي : تقديرًا لاهتمامهم ومتابعتهم لمسيرة اللاعب عودة فاخوري، وما أبدوه من تقييم مهني عال لإمكاناته الفنية والاحترافية

ويثمن النادي المستوى الرفيع من التعاون والمهنية التي اتسمت بها جميع مراحل التواصل والمفاوضات، بما يعكس الاحترام المتبادل، ويعزز العلاقات الرياضية بين الأندية

واختتم النادي الأردني بيانه : ويؤكد نادي الحسين الرياضي أن هذا النهج الاحترافي في التعامل يسهم في دعم مسيرة اللاعبين، وتطوير بيئة كرة القدم، وفتح آفاق أوسع أمام المواهب الأردنية للحضور والتميّز على المستويين الإقليمي والدولي

