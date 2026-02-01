تاريخ مواجهات بيراميدز ونهضة بركان في دوري أبطال أفريقيا

يتقاسم فريق بيراميدز صدارة المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم بالتساوي مع نهضة بركان المغربي، حيث يمتلك كل فريق 7 نقاط بعد مرور عدة جولات من مرحلة المجموعات.

بدأ السماوي رحلته الدفاع عن لقبه القاري الأول في تاريخ النادي بقوة، بعدما حقق الفوز على ريفيرز يونايتد النيجيري بنتيجة 3-0، ثم استكمل انطلاقته بالفوز على باور ديناموز الزامبي 1-0، قبل أن يتعادل سلبياً مع نهضة بركان في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات.

تُظهر هذه النتائج أداءً ثابتاً من بيراميدز على الصعيد القاري، حيث تمكن الفريق من حصد النقاط بشكل منتظم، مما يضعه في موقف مريح للتأهل إلى دور الـ16. كما أثبت الفريق قدرته على الحفاظ على شباكه نظيفة في مواجهتين من أصل ثلاث مباريات، ما يعكس صلابة دفاعه وكفاءة خط وسطه في التحكم بإيقاع المباريات.

مواجهات بيراميدز ونهضة بركان

سبق أن التقى الفريقان في ثلاث مواجهات تاريخية، وتكشف سجلات تلك المباريات عن ندية كبيرة بين الطرفين. ففي مباراة كأس السوبر الأفريقي، تمكن بيراميدز من الفوز بهدف دون رد، بينما حقق نهضة بركان الفوز في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية 2020 بنفس النتيجة. أما اللقاء الثالث بين الفريقين، والذي أقيم في المغرب ضمن الجولة السابقة من دور المجموعات للنسخة الحالية، فقد انتهى بالتعادل السلبي 0-0

تشير الأرقام إلى تكافؤ كامل في مواجهات الفريقين السابقة، حيث حقق كل فريق الفوز مرة واحدة وانتهت مباراة واحدة بالتعادل، ما يعكس قوة المنافسة بينهما وارتفاع مستوى التحدي في كل لقاء يجمعهما. هذا التوازن يجعل مباراة الجولة القادمة بين بيراميدز ونهضة بركان صراعاً مفتوحاً، حيث يسعى كل طرف لتعزيز موقفه في القمة وحسم التأهل المبكر لدور الـ 16



