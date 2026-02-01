قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاقبته وأنا في الطائرة.. وليد صلاح الدين يعلق على أزمة إمام عاشور
القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن
أسعار صرف العملات اليوم الأحد 1 فبراير 2026|فيديو
أسعار الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم| فيديو
«التضامن»: صندوق دعم الصناعات الريفية يمثل مصر في معرض للحرف اليدوية والتراثية بالهند
إيران تعلن عن تصنيف الجيوش الأوروبية منظمات إرهابية
بدء محاكمة 63 متهما بخلية الهيكل الإداري للإخوان.. بعد قليل
لو مسافر.. اعرف مواعيد قطارات «القاهرة - الإسكندرية» اليوم الأحد 1 فبراير 2026
سر أول الشهر فى الحفاظ على رصيد عداد الكهرباء
يصل لـ الأشغال الشاقة المؤبدة.. احذر التهديد على السوشيال ميديا
ادفع فاتورة كهرباء فبراير 2026 أونلاين .. وتجنب الغرامة
اشتباكات عنيفة في تورينو بعد إغلاق مركز ثقافي يساري وإصابة 11 من الشرطة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تاريخ مواجهات بيراميدز ونهضة بركان في دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز
بيراميدز
رباب الهواري

يتقاسم فريق بيراميدز صدارة المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم بالتساوي مع نهضة بركان المغربي، حيث يمتلك كل فريق 7 نقاط بعد مرور عدة جولات من مرحلة المجموعات. 

بدأ السماوي رحلته الدفاع عن لقبه القاري الأول في تاريخ النادي بقوة، بعدما حقق الفوز على ريفيرز يونايتد النيجيري بنتيجة 3-0، ثم استكمل انطلاقته بالفوز على باور ديناموز الزامبي 1-0، قبل أن يتعادل سلبياً مع نهضة بركان في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات.

تُظهر هذه النتائج أداءً ثابتاً من بيراميدز على الصعيد القاري، حيث تمكن الفريق من حصد النقاط بشكل منتظم، مما يضعه في موقف مريح للتأهل إلى دور الـ16. كما أثبت الفريق قدرته على الحفاظ على شباكه نظيفة في مواجهتين من أصل ثلاث مباريات، ما يعكس صلابة دفاعه وكفاءة خط وسطه في التحكم بإيقاع المباريات.

مواجهات بيراميدز ونهضة بركان

سبق أن التقى الفريقان في ثلاث مواجهات تاريخية، وتكشف سجلات تلك المباريات عن ندية كبيرة بين الطرفين. ففي مباراة كأس السوبر الأفريقي، تمكن بيراميدز من الفوز بهدف دون رد، بينما حقق نهضة بركان الفوز في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية 2020 بنفس النتيجة. أما اللقاء الثالث بين الفريقين، والذي أقيم في المغرب ضمن الجولة السابقة من دور المجموعات للنسخة الحالية، فقد انتهى بالتعادل السلبي 0-0

تشير الأرقام إلى تكافؤ كامل في مواجهات الفريقين السابقة، حيث حقق كل فريق الفوز مرة واحدة وانتهت مباراة واحدة بالتعادل، ما يعكس قوة المنافسة بينهما وارتفاع مستوى التحدي في كل لقاء يجمعهما. هذا التوازن يجعل مباراة الجولة القادمة بين بيراميدز ونهضة بركان صراعاً مفتوحاً، حيث يسعى كل طرف لتعزيز موقفه في القمة وحسم التأهل المبكر لدور الـ 16


 

بيراميدز نهضة بركان دوري ابطال افريقيا اخبار الرياضة

