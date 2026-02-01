بيراميدز يضغط على بتروجيت لضم توفيق محمد .. وشكري يعطل انتقاله للأهلي

قال الإعلامي خالد الغندور إن مصدرًا مقربًا من اللاعب توفيق محمد، ظهير أيسر فريق بتروجت، أكد أن هناك مفاوضات مكثفة في الأيام القليلة الماضية من قبل إدارة بيراميدز لضم اللاعب في الميركاتو الشتوي الجاري.

وأضاف خلال برنامجه ستاد المحور: "بيراميدز كان يرغب في ضم توفيق محمد إعارة حتى نهاية الموسم، ولكن إدراة بتروجت رفضت وترغب في البيع فقط لا غير".

تابع:"وأكد، هناك مفاوضات حاليًا بين الناديين لإنهاء الصفقة على سبيل البيع النهائي وليس الإعارة والمفاوضات جارية".

وواصل: "وعن موقف الأهلي، أكد أن استمرار محمد شكري ضمن صفوف الفريق يعرقل انتقال اللاعب للأحمر، وحال رحل شكري عن صفوف الفريق سينضم توفيق إلى الأهلي".