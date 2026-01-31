قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يواصل الصدارة.. ترتيب مجموعة الأهلي بعد التعادل أمام يانج أفريكانز بالشوط الأول
يحلق في الصدارة.. الأهلي يخطف تعادلا مستحقا مع يانج أفريكانز فى دوري أبطال أفريقيا
مقدمة مقترح الـ 5000 دولار مقابل الإعفاء الجمركي للهواتف توجه رسالة للمصريين بالخارج
جينيسيس تصنع وحشًا ينافس BMW M5 وتطيح بـ فيراري
قرار أمريكي عاجل بشأن صفقة بيع صواريخ باتريوت للسعودية
الحبس عامين للتيك توكر شاكر محظور في اتهامه بنشر فيديوهات خادشة
سعر الدولار مساء اليوم 31-1-2026
1000 جنيه فرق| الذهب يتراجع بقوة.. ومفاجأة في سعر عيار 21
كتل هوائية صحراوية وأتربة ورياح.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الساعات المقبلة
رئيس الوزراء يفتتح أول فنادق بجامعة المنيا
مصر: انتهاكات إسرائيل المتكررة لوقف إطلاق النار بغزة تهدد المسار السياسي
رفض يشترى لها علبة سجاير .. والدة قتيل البحيرة تفجر مفاجأة بشأن الزوجة المتهمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الشناوي : بيراميدز هدفه تكرار الإنجاز والفوز بالبطولة الإفريقية

أحمد الشناوي حارس مرمى نادي بيراميدز
أحمد الشناوي حارس مرمى نادي بيراميدز
حسام الحارتي

قال أحمد الشناوي حارس مرمى نادي بيراميدز إنه يتوقع مواجهة قوية أمام نهضة بركان المغربي على غرار مباراتي الفريقين السابقتين في كأس السوبر الأفريقي وكذلك اللقاء السابق في دور المجموعات، وكل مواجهة تكون محسوبة والأخطاء فيها ممنوعة، خاصة وأن كل فريق يعمل حساب الآخر لأن كل منهما بطل ولن يقبلا الخسارة بأي حال من الأحوال.

ويحل نهضة بركان ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف الشناوي  خلال المؤتمر الصحفي أن بيراميدز لم يكن أحد في أفريقيا يتوقع له التتويج باللقب العام الماضي ولكن مع الصبر والإصرار والثقة ودعم الإدارة والجهاز الفني تحقق الهدف والتتويج بكأس أفريقيا، وهدفنا هو تكرار الإنجاز والفوز بالبطولة مرة أخرى، مشيرا إلى أن الفريق يسير بصورة جيدة في دوري الأبطال وقريب من حسم التأهل للدور المقبل.

وأشار الشناوي إلى أن النادي لا يأخذ حقه من التقدير اللائق ببطل حقق دوري الأبطال والسوبر الأفريقي وكأس القارات الثلاثة، والفوز بتلك البطولات لا يمثل أي ضغط على اللاعبين لتكرارها ولكنه يجعل المنافسين يعملون ألف حساب لمواجهة بطل أفريقيا خاصة في أرضه، وهو حافز كبير لأن يستمر بيراميدز في صدارة الأندية الأفريقية وتكرار الإنجاز والفوز باللقب.

و أوضح أن الفريق لم يحالفه التوفيق في بعض مباريات الدوري وهذا لا يعني أن اللاعبين يلعبون باستسهال أو تعالي أكثر منه عدم توفيق وإجهاد، ويجب أن نتعلم مما حدث في مباراتي الدوري الأخيرتين وأنه لا بديل عن الفوز في كل المباريات المقبلة، لأن حلم النادي هو الفوز بالدوري هذا الموسم، مع انتظارنا حسم موقف لقب العام الماضي خلال الأسابيع المقبلة.

أحمد الشناوي حارس مرمى نادي بيراميدز أحمد الشناوي نهضة بركان المغربي كأس السوبر الأفريقي استاد الدفاع الجوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

خرج عن السيطرة .. سعر الذهب اليوم السبت 31 يناير في مصر

محافظ الاسكندرية

محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85,2%

أسعار الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء تفاجيء الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم

الشاب صاحب الواقعة

تربطهما علاقة زواج..القصة الكاملة لفتاة البحيرة وخطبيها وتبادل الاتهامات

الإعلان عن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

صورة أرشيفية

قبل الرؤية الشرعية.. القمر يحسم فلكيا موعد أول أيام شهر رمضان 2026

صورة ارشيفية

من القمة للهاوية..كيف خسر الذهب مكاسب قياسية في أسبوع واحد

ذهب

انتعاش الدولار يؤدي لـ خسائر كبرى في أسعار الفضة والذهب

ترشيحاتنا

المتهمة

نشرت فيديوهات خادشة.. القبض على صانعة محتوى بالإسكندرية

النيابة الإدارية

النيابة الإدارية تباشر الإشراف على المرحلة الثانية من انتخابات نقابات المحامين الفرعية

انهيار منزل

قنا..مصرع شخص في انهيار منزل قديم بدشنا

بالصور

فاكهة صغيرة بفوائد كبيرة.. يعزز الهضم والمزاج والنوم ويمنحك بشرة أكثر شبابًا

فوائد غير متوقعة لتناول فاكهة الكيوي يوميا
فوائد غير متوقعة لتناول فاكهة الكيوي يوميا
فوائد غير متوقعة لتناول فاكهة الكيوي يوميا

طفرة علمية جديدة.. علاج ثلاثي يقضي على سرطان البنكرياس

هل يقترب علاج سرطان البنكرياس؟
هل يقترب علاج سرطان البنكرياس؟
هل يقترب علاج سرطان البنكرياس؟

محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف طريق الإبراهيمية الدائرى وبتكلفة إجمالية 20 مليون جنيه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

خزين رمضان 2026.. كيف تستعدي للشهر الكريم؟

نصائح ذهبية لنجاح خزين رمضان 2026
نصائح ذهبية لنجاح خزين رمضان 2026
نصائح ذهبية لنجاح خزين رمضان 2026

فيديو

خادمة هدى شعراوي

الخادمة حاولت حـ.رقــ.ها .. تفاصيل صادمــ.ة في اعترافات قاتــ.لة هدى شعراوي

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول والأنبياء تشعل مواقع التواصل... وهذا أول تعليق من ناشرها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد