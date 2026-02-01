قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عاقبته وأنا في الطائرة.. وليد صلاح الدين يعلق على أزمة إمام عاشور
القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن
أسعار صرف العملات اليوم الأحد 1 فبراير 2026|فيديو
أسعار الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم| فيديو
«التضامن»: صندوق دعم الصناعات الريفية يمثل مصر في معرض للحرف اليدوية والتراثية بالهند
إيران تعلن عن تصنيف الجيوش الأوروبية منظمات إرهابية
بدء محاكمة 63 متهما بخلية الهيكل الإداري للإخوان.. بعد قليل
لو مسافر.. اعرف مواعيد قطارات «القاهرة - الإسكندرية» اليوم الأحد 1 فبراير 2026
سر أول الشهر فى الحفاظ على رصيد عداد الكهرباء
يصل لـ الأشغال الشاقة المؤبدة.. احذر التهديد على السوشيال ميديا
ادفع فاتورة كهرباء فبراير 2026 أونلاين .. وتجنب الغرامة
اشتباكات عنيفة في تورينو بعد إغلاق مركز ثقافي يساري وإصابة 11 من الشرطة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اليوم.. بيراميدز يستضيف نهضة بركان المغربي في دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز
بيراميدز
رباب الهواري

يستعد فريق بيراميدز المصري لمواجهة قوية أمام نهضة بركان المغربي اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

 المباراة ستقام على ملعب الدفاع الجوي، وسط أجواء من الترقب الكبير بين جماهير الفريقين، خاصة مع تقارب النتائج في المجموعة وإمكانية حسم بطاقة التأهل مبكرًا.


 

أهداف الفريقين وفرصة التأهل

يسعى الفريقان لتحقيق الفوز وتعزيز فرصهما في التأهل إلى ربع النهائي، حيث أن أي فوز لأحدهما، إلى جانب تعادل مباراة ريفرز يونايتد وباور ديناموز، قد يمنح الفريق الفائز بطاقة التأهل رسميًا قبل الجولتين الأخيرتين.

ويأمل بيراميدز في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق انتصار مهم يضعه في موقع قوي قبل المراحل الحاسمة من البطولة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق المباراة في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ويغطي البث الحصري للمواجهة شبكة قنوات بي إن سبورت، الناقل الرسمي لدوري أبطال أفريقيا في المنطقة. كما يشهد اللقاء متابعة واسعة من الإعلام المصري والعربي، مع تحليلات مسبقة حول التشكيل المتوقع والاستراتيجيات التي قد يعتمدها كلا الفريقين
 

تحضيرات بيراميدز للمواجهة

استعد فريق بيراميدز بشكل مكثف لهذه المواجهة، حيث ركز المدير الفني على رفع مستوى اللياقة البدنية والفنية للاعبين، ومراجعة نقاط القوة والضعف في صفوف نهضة بركان. ويرى الخبراء أن التنظيم الدفاعي والهجمات المرتدة ستكونان من أهم أسلحة بيراميدز لتحقيق الفوز أمام منافس صعب مثل نهضة بركان.


 


 


 

دوري ابطال افريقيا بيراميدز نهضة بركان اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشادة واشتباك بالأيدي بين قارئ بسرادق وأحد الحضور تثير الجدل بمواقع التواصل

«أنت اتهبلت ولا إيه؟».. مشادة داخل سرادق عزاء تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

مقابر

بعد فك الكوبري | محافظ القاهرة يكشف مصير المقابر التراثية بالسيدة عائشة والإمام الشافعي

مشادة كلامية بين متسابق برنامج التلاوة وأحد متابعيه

تفاصيل مشادة كلامية بين متسابق برنامج دولة التلاوة وأحد متابعيه

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم 1-2-2026

محمود السراج واشرف زكي

أشرف زكي يكشف موقف النقابة من محمود سراج بعد تصريحاته المسيئة لمصر | خاص

صيام الأيام البيض

صيام الأيام البيض .. الإفتاء توضح حكم صيام يوم واحد

فضل صيام الأيام البيض

تبدأ غدًا .. فضل صيام الأيام البيض وليلة النصف من شعبان 2026

إمام عاشور

التوأم يتدخل في أزمة إمام عاشور مع الأهلي .. والمونديال كلمة السر | تفاصيل

ترشيحاتنا

احمد الوكيل

إنطلاق فعاليات ملتقى الغرف التجارية المصرية والتركية

سعر الذهب

سعر الذهب في الإمارات مساء اليوم 31-1-2026

سعر الذهب

آخر تحديث لسعر الذهب مساء اليوم 31-1-2026

بالصور

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة
وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة
وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة

تسلا تغلق صفحة طرازي S و X وتُعيد توجيه بوصلتها نحو عالم الروبوتات

تسلا
تسلا
تسلا

بعد إلغائها .. ماذا تعرف عن سيارات الشوكولاتة المكسيك ؟

رئيسة المكسيك كلادويا شينيباوم
رئيسة المكسيك كلادويا شينيباوم
رئيسة المكسيك كلادويا شينيباوم

«فورد» تستدعي طرازات حديثة بسبب خطر انفجار الزجاج الأمامي

فورد
فورد
فورد

فيديو

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

فيديو دمنهور

زواج عرفي وقرض 300 ألف.. أسرار صادمة في واقعة دمنهور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

المزيد