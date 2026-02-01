اليوم.. بيراميدز يستضيف نهضة بركان المغربي في دوري أبطال أفريقيا

يستعد فريق بيراميدز المصري لمواجهة قوية أمام نهضة بركان المغربي اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

المباراة ستقام على ملعب الدفاع الجوي، وسط أجواء من الترقب الكبير بين جماهير الفريقين، خاصة مع تقارب النتائج في المجموعة وإمكانية حسم بطاقة التأهل مبكرًا.





أهداف الفريقين وفرصة التأهل

يسعى الفريقان لتحقيق الفوز وتعزيز فرصهما في التأهل إلى ربع النهائي، حيث أن أي فوز لأحدهما، إلى جانب تعادل مباراة ريفرز يونايتد وباور ديناموز، قد يمنح الفريق الفائز بطاقة التأهل رسميًا قبل الجولتين الأخيرتين.

ويأمل بيراميدز في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق انتصار مهم يضعه في موقع قوي قبل المراحل الحاسمة من البطولة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق المباراة في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ويغطي البث الحصري للمواجهة شبكة قنوات بي إن سبورت، الناقل الرسمي لدوري أبطال أفريقيا في المنطقة. كما يشهد اللقاء متابعة واسعة من الإعلام المصري والعربي، مع تحليلات مسبقة حول التشكيل المتوقع والاستراتيجيات التي قد يعتمدها كلا الفريقين



تحضيرات بيراميدز للمواجهة

استعد فريق بيراميدز بشكل مكثف لهذه المواجهة، حيث ركز المدير الفني على رفع مستوى اللياقة البدنية والفنية للاعبين، ومراجعة نقاط القوة والضعف في صفوف نهضة بركان. ويرى الخبراء أن التنظيم الدفاعي والهجمات المرتدة ستكونان من أهم أسلحة بيراميدز لتحقيق الفوز أمام منافس صعب مثل نهضة بركان.











