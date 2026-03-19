الغندور يهنئ ابنه يوسف بمناسبة عيد ميلاده.. شاهد

هنأ الإعلامي خالد الغندور ابنه يوسف الغندور بمناسبة عيد ميلاده، متمنياً له السعادة في الحياة والعمل الجديد الخاص به.

خالد الغندور

وكتب الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"ابني و حبيبي يوسف كل سنة و انت طيب و عيد ميلاد سعيد ليك و ربنا يوفقك في حياتك و في شغلك الجديد ".

وكانت قد اعتمدت لجنة الاستئناف في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” خسارة منتخب السنغال لنهائي كأس أمم إفريقيا 2025 في المغرب، واعتباره مهزومًا بنتيجة 0 - 3 لصالح الاتحاد المغربي لكرة القدم.

و علق الغندور عبر فيسبوك:سعيد و مبسوط بفوز المغرب و اللي مش عاجبه هو حر و ما تنسوش اللي حصل لمنتخب مصر في السنغال ايام كاس العالم في قطر .

وتابع :و اللي حصل فينا هناك و افرحوا يا مغاربة و اللي مش مبسوط هو حر و اللي مبسوط جدا مثلي هو حر برده.

وفي مشهد استثنائي أعاد رسم خريطة البطل داخل القارة السمراء، تحوّل قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» من مجرد بيان رسمي إلى حدث مدوٍ أشعل الأجواء في المغرب وفتح بابًا واسعًا من الجدل في المقابل.

فبعد أسابيع من نهاية نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، عاد الملف إلى الواجهة من جديد، لكن هذه المرة بقرار قلب كل المعطيات، ومنح اللقب لـ«أسود الأطلس» بدلًا من السنغال.

القرار، الذي صدر مساء أمس الثلاثاء، لم يكن تقليديًا بأي حال؛ إذ أعلن «كاف» تجريد منتخب السنغال من اللقب واعتباره خاسرًا للنهائي، مقابل تتويج المنتخب المغربي رسميًا، في خطوة وُصفت بأنها واحدة من أكثر القرارات إثارة في تاريخ الكرة الإفريقية.