كأس خادم الحرمين الشريفين .. اتحاد جدة يتفوق على الخلود بهدف في الشوط الأول

تفوق إتحاد جدة علي الخلود بهدف نظيف في الشوط الأول، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب الحزم في دور نصف نهائي كأس خادم الشريفين.

وجاء هدف أتحاد جدة في الدقيقة 40، عن طريق موسي ديابي.

وغادر دومبيا لاعب الاتحاد السعودي، مباراة الخلود مصابا، وقد تكون رباط صليبي بنسبة كبيرة.

تشكيل اتحاد جدة ضد الخلود

حراسة المرمى: رايكوفيتش

خط الدفاع: ميتاي، كادش، دانيلو بيريرا، مهند الشنقيطي

خط الوسط: فابينيو، حسام عوار، محمدو دومبيا

خط الهجوم: روجر، يوسف النصيري، ستيفن بيرجوين

ويشار إلى أن فريق اتحاد جدة توج بلقب النسخة الأخيرة من كأس خادم الحرمين الشريفين، على حساب نادي القادسية.