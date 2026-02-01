الحسين الأردني يعلن رسميا انتقال عودة فاخوري إلى بيراميدز

أعلن نادي الحسين الأردني عن انتقال لاعبه عودة فاخوري بشكل نهائي إلى نادي بيراميدز .

وأشاد النادي الأردني بمسيرة اللاعب المميزة التي قدمها خلال فترة تواجده مع الفريق مشيرا إلى أنه ، واكتسب خبرات مهمة على المستويين المحلي والدولي

وأوضح النادي في بيانه : بموجب هذا الانتقال، سيحصل نادي الحسين الرياضي على عوائد مالية نظير انتقال اللاعب، إضافة إلى عوائد أخرى مرتبطة بتحقيق نادي بيراميدز لأي بطولات مستقبلية، وبيع عقد اللاعب إلى طرف ثالث.

وأردف: ويأتي هذا الانتقال تأكيدًا لنهج نادي الحسين الرياضي في تطوير اللاعبين وصقل المواهب الأردنية، حيث شهد أداء اللاعب تطورا ملحوظا أثمر عن حضوره مع المنتخب الوطني، ولفت أنظار عدد من الأندية المرموقة

وأختتم : يتمنى نادي الحسين الرياضي للاعب عودة فاخوري دوام التوفيق والنجاح في تجربته الاحترافية المقبلة مثمنا جهوده وعطاءه خلال فترة ارتدائه قميص النادي.