صراع الكبار يشتعل| بيراميدز يقترب من خطف نجم بتروجت.. ومفاوضات سرية تحسم مصير الصفقة

علا محمد

قال الإعلامي خالد الغندور إن مصدرًا مقربًا من اللاعب توفيق محمد، ظهير أيسر فريق بتروجت، أكد وجود مفاوضات مكثفة خلال الأيام القليلة الماضية من جانب إدارة نادي بيراميدز لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأضاف الغندور، خلال برنامجه «ستاد المحور»: «بيراميدز كان يرغب في ضم توفيق محمد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، لكن إدارة بتروجت رفضت هذا العرض، وتتمسك ببيع اللاعب فقط».

وتابع: «وأكد المصدر أن هناك مفاوضات جارية حاليًا بين الناديين لإنهاء الصفقة على سبيل البيع النهائي وليس الإعارة، وما زالت المفاوضات مستمرة».

وواصل: «وبخصوص موقف النادي الأهلي، أكد المصدر أن استمرار محمد شكري ضمن صفوف الفريق يعرقل انتقال توفيق محمد إلى القلعة الحمراء، وفي حال رحيل شكري عن الفريق، سينضم توفيق محمد إلى الأهلي».

