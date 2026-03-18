برلماني: أمن الخليج العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري

أكد النائب هاني حليم، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن العلاقات بين مصر والدول العربية الشقيقة تمثل ركيزة أساسية للأمن القومي العربي، مشددا على أن تلك العلاقات التاريخية الراسخة لا يمكن المساس بها أو التأثير عليها من خلال محاولات مغرضة تستهدف بث الفرقة بين الأشقاء، وأن أمن الخليج العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وأوضح "حليم"، أن البيان المشترك الصادر عن وزارة الدولة للإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، جاء في توقيت بالغ الأهمية ليؤكد على ثوابت الدولة المصرية تجاه أشقائها العرب، ويضع إطارًا واضحًا للتعامل الإعلامي المسؤول، بما يحافظ على قوة ومتانة العلاقات العربية ويمنع الانسياق وراء الشائعات أو الحملات الممنهجة التي تستهدف زعزعة الاستقرار.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الاتصالات المكثفة التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع قادة الدول العربية تعكس حرص مصر الدائم على تعزيز التضامن العربي، والتأكيد على الدعم الكامل للأشقاء في مواجهة التحديات، فضلًا عن دور مصر المحوري في تهدئة الأوضاع الإقليمية واحتواء التصعيد.

وأضاف أن القيادة السياسية المصرية أثبتت على مدار السنوات الماضية رؤية استباقية وحكمة بالغة في إدارة الملفات الداخلية والخارجية، مؤكدًا أن ما تشهده المنطقة اليوم يبرهن على بعد نظر الدولة المصرية، خاصة في ما يتعلق بتعزيز قدرات القوات المسلحة، وتطوير البنية التحتية، وإنشاء مشروعات قومية كبرى، وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع والطاقة، دون الانزلاق إلى صراعات غير محسوبة.

ضوشدد حليم على أن مصر كانت ولا تزال حريصة على ترسيخ مفهوم القومية العربية، باعتباره أحد ثوابتها الاستراتيجية، مؤكدًا أن وحدة الصف العربي تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة التحديات التي تستهدف المنطقة.

واختتم النائب هاني حليم، بيانه بالتأكيد على ضرورة التزام وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بالمسؤولية الوطنية، والاعتماد على المصادر الرسمية، ورفض أي محاولات للإساءة إلى الدول العربية الشقيقة، حفاظًا على تماسك الأمة العربية ومصالح شعوبها.