إشادات متبادلة بين مصطفى حجاج وهاني محروس تؤكد قوة التعاون الفني بينهما
هل يجوز إعطاء زكاة الفطر للأقارب؟.. اعرف الضوابط الشرعية
أسامة عبد الحي: لجنة المسؤولية الطبية تعاملت مع 600 شكوى دون استدعاء الأطباء للنيابة
آخر موعد لإخراج زكاة الفطر2026.. هل يجوز في العيد؟
لا مساس بكهرباء المنازل.. أحمد موسى: الإجراءات الحكومية مؤقتة للترشيد وسط تصاعد التوترات
المستفيدون والمحرومن من إجازة عيد الفطر 2026 وفقا للقانون
رئيس كاف: من المبادئ الأساسية لدينا عدم تفضيل أي دولة إفريقية على أخرى
أحمد موسى: الحكومة تطبق إجراءات مؤقتة لمواجهة الظروف الإقليمية
الدفاع السعودية تعترض 6 مسيرات.. تصاعد الهجمات يضع المنشآت الحيوية تحت التهديدات
الإمارات تعلن رسميا موعد عيد الفطر.. الجمعة أول أيام العيد
بعد هجوم رأس لفان.. قطر تطرد مسؤولين إيرانيين وتمنحهما 24 ساعة للمغادرة
مصرع وإصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة بحادث سير في طريق «طنطا - كفر الشيخ» الدولي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

برلماني: أمن الخليج العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري

مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب هاني حليم، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن العلاقات بين مصر والدول العربية الشقيقة تمثل ركيزة أساسية للأمن القومي العربي، مشددا على أن تلك العلاقات التاريخية الراسخة لا يمكن المساس بها أو التأثير عليها من خلال محاولات مغرضة تستهدف بث الفرقة بين الأشقاء، وأن أمن الخليج العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وأوضح "حليم"، أن البيان المشترك الصادر عن وزارة الدولة للإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، جاء في توقيت بالغ الأهمية ليؤكد على ثوابت الدولة المصرية تجاه أشقائها العرب، ويضع إطارًا واضحًا للتعامل الإعلامي المسؤول، بما يحافظ على قوة ومتانة العلاقات العربية ويمنع الانسياق وراء الشائعات أو الحملات الممنهجة التي تستهدف زعزعة الاستقرار.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الاتصالات المكثفة التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع قادة الدول العربية تعكس حرص مصر الدائم على تعزيز التضامن العربي، والتأكيد على الدعم الكامل للأشقاء في مواجهة التحديات، فضلًا عن دور مصر المحوري في تهدئة الأوضاع الإقليمية واحتواء التصعيد.

وأضاف أن القيادة السياسية المصرية أثبتت على مدار السنوات الماضية رؤية استباقية وحكمة بالغة في إدارة الملفات الداخلية والخارجية، مؤكدًا أن ما تشهده المنطقة اليوم يبرهن على بعد نظر الدولة المصرية، خاصة في ما يتعلق بتعزيز قدرات القوات المسلحة، وتطوير البنية التحتية، وإنشاء مشروعات قومية كبرى، وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع والطاقة، دون الانزلاق إلى صراعات غير محسوبة.

ضوشدد حليم على أن مصر كانت ولا تزال حريصة على ترسيخ مفهوم القومية العربية، باعتباره أحد ثوابتها الاستراتيجية، مؤكدًا أن وحدة الصف العربي تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة التحديات التي تستهدف المنطقة.

واختتم النائب هاني حليم، بيانه بالتأكيد على ضرورة التزام وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بالمسؤولية الوطنية، والاعتماد على المصادر الرسمية، ورفض أي محاولات للإساءة إلى الدول العربية الشقيقة، حفاظًا على تماسك الأمة العربية ومصالح شعوبها.

رسميًا.. دار الإفتاء تعلن موعد عيد الفطر غدًا الخميس

موعد عيد الفطر .. دار الإفتاء تستطلع رؤية هلال شهر شوال غدا الخميس

مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون الكهرباء

الحكومة تعلن إجراءات طارئة.. دراسة العمل عن بعض وتبكير غلق المحلات ومفاجأة بشأن الأجور

هنعيد مع السعودية ولا لأ؟ دار الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر المبارك

الحكومة: إغلاق المحلات الساعة ٩ مساءً ويومى الخميس والجمعة الساعة ١٠ مساءً اعتبارا من يوم ٢٨ مارس

أمطار متفاوتة الشدة وسيول.. موعد تحسن الأحوال الجوية في مصر

الحكومة تكشف مفاجأة بشأن الحد الأدنى للأجور بعد العيد

رسميًا.. الحكومة تكشف موعد الإعلان عن زيادة الحد الأدنى للأجور

أمطار رعدية ورياح وأتربة.. الأرصاد: حالة عدم استقرار بالطقس حتى هذا الموعد

رام 1500 باك كانتري 2026 تظهر لأول مرة

بمواصفات استثنائية ..هونر تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة إليك أهم مواصفاتها

شاهد| لكزس IS موديل 2026 الجديدة

10 أطعمة ومشروبات تساعد في تقليل رائحة الفم الكريهة

أسامة أبو المجد : تقلبات الدولار والتوترات الإقليمية تضغط على سوق السيارات في مصر

ما هى متلازمة التعب المزمن؟

بيزود الجمال وبيقلل التوتر.. مش هتصدق فوائد الشاي بلبن

كنت شبه شبح وحرارتي 40.. وعكة صحية تضرب محمد فضل شاكر

وزير الدفاع يشهد حفل انتهاء فترة الإعداد العسكري لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية

المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم احتفالية رمضانية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني

لقاء وزير الدفاع مع مقاتلي الجيش الثالث الميداني وقوات شرق القناة لمكافحة الارهاب

وزير الدفاع: نمتلك منظومة تسليح متطورة قادرة على حماية مصر

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

