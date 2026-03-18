محافظ الإسماعيلية يهنئ العاملين بالديوان العام بعيد الفطر المبارك

حرص اللواء ا.ح نبيل السيد حسب الله علي لقاء العاملين بإدارات الديوان العام للمحافظة لتقديم التهنئة بقرب حلول عيد الفطر المبارك في أجواء يسودها الود والتقدير، حيث أعرب عن خالص التهاني وأطيب الأمنيات لهم.

مشيرا الي أن هذه المناسبة تمثل فرصة لتعزيز روح التعاون والانتماء بين العاملين، مشيدا بما يبذله الموظفون من جهود مخلصة في أداء مهامهم،

و خلال اللقاء استمع محافظ الاسماعيلية لعدد من طلبات العاملين موجها الجهات المعنية ببحثها و حلها علي وجه السرعة، مؤكدا الي انه يسعي الي توفير جو صحي للعاملين يسهم في تحقيق أهداف العمل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة .