أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي: استهداف أكثر من 5 زوارق صواريخ إيرانية في بحر قزوين
أمم إفريقيا 2025.. رضا عبد العال لـ صدى البلد: تتويج المغرب بالكأس مجاملة.. وقرار الكاف يشعل عاصفة
كأس خادم الحرمين الشريفين.. لاعب اتحاد جدة يغادر مباراة الخلود مصابا
وزارة الدفاع السعودية: تدمير 4 صواريخ باليستية أطلقت باتجاه الرياض
صندوق مكافحة الإدمان يوجه رسالة للشركة المتحدة بعد مشهد مسلسل علي كلاي
إسرائيل تستهدف قيادات إيرانية بارزة: مخاوف دبلوماسية واستراتيجية من التوتر الداخلي
وزير الرياضة يجتمع بجهاز منتخب مصر في استاد القاهرة.. صورة تكشف التفاصيل
إجماع برلماني على قرارات الحكومة بشأن الترشيد.. تحرك مبكر لمواجهة أزمة الطاقة العالمية
شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بقرب حلول عيد الفطر المبارك
اغتيال وزير الاستخبارات الإيراني إسماعيل الخطيب.. إسرائيل تؤكد الهجوم
صحيفة ماركا الإسبانية: تعذر الحصول على تأشيرات الدخول إلى إسبانيا
مصر تدين بأشد العبارات الاعتداءات الآثمة على السعودية والإمارات وقطر
بحضور القيادات السياسية.. «العلمين الجديدة» تختتم النسخة الأولى لبطولة كأس العلمين الرمضانية |صور

استقبل الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية، اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ مطروح، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح السابق، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتور احمد رفعت وكيل وزارة الصحة بمطروح،  ولفيف من القيادات الأمنية والسياسية بمدينة العلمين الجديدة وذلك لحضور حفل الختام ونهائي بطولة كأس العلمين الجديدة الرمضانية لكرة القدم الخماسية في دورتها الأولى، بحضور قيادات الجهاز والسادة الرعاة والمنظمين وعدد من الشخصيات العامة.

استهل الدكتور محمد خلف الله كلمته بالترحيب بالضيوف، معربًا عن تقديره لتشريفهم هذا الحدث الرياضي، مؤكدًا أن مدينة العلمين الجديدة أصبحت منصة للفعاليات الرياضية والمجتمعية التي تجمع مختلف فئات المجتمع في أجواء تنافسية مميزة، وتعكس ما تشهده المدينة من تطور كبير يجعلها واحدة من أهم مدن الجيل الرابع في مصر.

كما أعرب رئيس الجهاز عن سعادته بنجاح النسخة الأولى من البطولة، موجّهًا الشكر لكل الجهات التي ساهمت في تنظيمها ودعمها، مؤكدًا أن البطولة جاءت لتعزيز روح الرياضة والتواصل بين المشاركين، ولتقديم نموذج ناجح للأنشطة التي تحتضنها مدينة العلمين الجديدة على مدار العام.

ومن جانبه، أعرب اللواء محمد الزملوط محافظ مطروح عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الرياضي المميز، مشيدًا بحسن التنظيم وبالأجواء التنافسية التي شهدتها البطولة، مؤكدًا أن ما تشهده مدينة العلمين الجديدة من فعاليات يعكس حجم التنمية الكبيرة التي تحققت بها، لتصبح مدينة متكاملة تجمع بين التنمية العمرانية والأنشطة الرياضية والثقافية، مؤكدًا علي إستمرار التعاون بين جهاز العلمبن ومحافظة مطروح في تنظيم عدد من الفاعليات في المستقبل

كما ألقى الدكتور إسماعيل عبد الغفار كلمة أعرب خلالها عن تقديره للجهود المبذولة في تنظيم البطولة، مؤكدًا أن الرياضة تمثل أحد أهم أدوات بناء الإنسان وتعزيز روح الفريق والعمل الجماعي، مشيدًا بما شهدته البطولة من منافسات قوية وتنظيم مميز يعكس صورة حضارية لمدينة العلمين الجديدة.

وشهد الحفل تبادل الدروع التذكارية بين قيادات الحضور، تقديرًا لجهودهم في دعم وإنجاح البطولة، في أجواء إتسمت بالود والتقدير المتبادل.

وبدا الحفل بعروض فنية وتراثية مميزة وألعاب إستعراضية أضفت أجواءً احتفالية على فعاليات الختام، وسط حضور جماهيري كبير ومشاركة لطلاب الاكاديميه العربية.

وأسفرت منافسات البطولة عن فوز فريق مجلس أمناء العلمين بالمركز الأول والتتويج بكاس البطولة ، بينما جاء فريق جهاز مدينة العلمين الجديدة في المركز الثاني، وحصد فريق مجموعة شركات 2Mالمركز الثالث. كما حصل فريق مستقبل وطن على جائزة اللعب النظيف في البطولة، فيما توّج اللاعب أحمد قاسم بفريق إنفيرو بلقب هداف البطولة بعد تألقه خلال المباريات.

وحصل الفريق الفائز بالمركز الأول على جائزة مالية من رعاة البطولة قدرها 50 ألف جنيه، فيما نال صاحب المركز الثاني جائزة 30 ألف جنيه، بينما حصل صاحب المركز الثالث على جائزة 20 ألف جنيه.

وفي ختام البطوله تم تسليم الكؤوس والميداليات والجوائز بحضور السيد المحافظ والقيادات المشرفة لحفل الختام ، ووجّه رئيس الجهاز الشكر والتقدير إلى السادة الرعاة الذين كان لدعمهم دور كبير في نجاح البطولة، ومستشفي العلمين لحضورها الطبي، إلى جانب توجيه الشكر لكل اللجان المنظمة وكل من ساهم في تامين وتغطية إعلامية وإخراج البطولة بهذا الشكل المشرف وتم تقديم شهادات تقدير علي مابذلوه من جهد.

وأكد الحضور أن بطولة كأس العلمين الجديدة الرمضانية في دورتها الأولى قدمت نموذجًا ناجحًا لفعاليات رياضية تجمع بين المنافسة الشريفة والأجواء الرمضانية المميزة، بما يعكس المكانة المتنامية لمدينة العلمين الجديدة كإحدى أبرز مدن الجيل الرابع التي تستضيف الفعاليات الرياضية والمجتمعية الكبرى.

وتأتي إقامة البطولة في إطار رعاية ودعم وزارة الإسكان، بقيادة المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، لإحتضان المدن الجديدة للفعاليات الرياضية والمجتمعية التي تعزز جودة الحياة وتدعم الأنشطة الشبابية.

الجدير بالذكر أن البطولة أقيمت بمشاركة 24 فريقًا تم تقسيمهم إلى 4 مجموعات، حيث شهدت المباريات منافسات قوية بين الفرق المشاركة القادمة من مختلف مناطق مدينة العلمين الجديدة والشركات العاملة بها، كما شهدت البطولة إقبال كبير على المشاركة والتفاعل الجماهيري المميز خلال مباريات البطولة يوميًا.

رسميًا.. دار الإفتاء تعلن موعد عيد الفطر غدًا الخميس

موعد عيد الفطر .. دار الإفتاء تستطلع رؤية هلال شهر شوال غدا الخميس

مدبولي

مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون الكهرباء

الحكومة تعلن إجراءات طارئة.. دراسة العمل عن بعض وتبكير غلق المحلات ومفاجأة بشأن الأجور

الحكومة تعلن إجراءات طارئة.. دراسة العمل عن بعد وتبكير غلق المحلات ومفاجأة بشأن الأجور

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة: إغلاق المحلات الساعة ٩ مساءً ويومى الخميس والجمعة الساعة ١٠ مساءً اعتبارا من يوم ٢٨ مارس

أول أيام عيد الفطر

هنعيد مع السعودية ولا لأ؟ دار الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر المبارك

موعد تحسن الأحوال الجوية

أمطار متفاوتة الشدة وسيول.. موعد تحسن الأحوال الجوية في مصر

الحكومة تكشف مفاجأة بشأن الحد الأدنى للأجور بعد العيد

رسميًا.. الحكومة تكشف موعد الإعلان عن زيادة الحد الأدنى للأجور

صورة أرشيفية

أمطار رعدية ورياح وأتربة.. الأرصاد: حالة عدم استقرار بالطقس حتى هذا الموعد

موتسيبي

أول تعليق من موتسيبي على قرار الكاف بشأن منح لقب أمم أفريقيا للمغرب

منتخب مصر

حسام حسن يستقر على ضم حراس مرمى منتخب مصر.. تعرف عليهم

روني

روني يصف سحب كأس الأمم الأفريقية من السنغال بالجنون

بالصور

بيزود الجمال وبيقلل التوتر.. مش هتصدق فوائد الشاي بلبن

الشاي بلبن
الشاي بلبن
الشاي بلبن

بعد ارتفاع الأسعار .. أشهر 5 سيارات سيدان مستعملة تقضي العيد بيها

سيارات سيدان
سيارات سيدان
سيارات سيدان

التسمم الممبارى.. يؤدى إلى الوفاة بسبب الفسيخ

التسمم الممبارى .. يؤدى الى الوفاه بسبب الفسيخ
التسمم الممبارى .. يؤدى الى الوفاه بسبب الفسيخ
التسمم الممبارى .. يؤدى الى الوفاه بسبب الفسيخ

قبل سفريات العيد.. كيف تتجنب المخاطر المرورية أثناء هطول الأمطار؟

المخاطر المرورية أثناء هطول الأمطار
المخاطر المرورية أثناء هطول الأمطار
المخاطر المرورية أثناء هطول الأمطار

فيديو

محمد فضل شاكر

كنت شبه شبح وحرارتي 40.. وعكة صحية تضرب محمد فضل شاكر

وزير الدفاع يشهد حفل انتهاء فترة الإعداد العسكري لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية

وزير الدفاع يشهد حفل انتهاء فترة الإعداد العسكري لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية

المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم احتفالية رمضانية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني

المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم احتفالية رمضانية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني

لقاء وزير الدفاع مع مقاتلي الجيش الثالث الميداني وقوات شرق القناة لمكافحة الارهاب

وزير الدفاع: نمتلك منظومة تسليح متطورة قادرة على حماية مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

المزيد