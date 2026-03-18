بحضور القيادات السياسية.. «العلمين الجديدة» تختتم النسخة الأولى لبطولة كأس العلمين الرمضانية |صور

استقبل الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية، اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ مطروح، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح السابق، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتور احمد رفعت وكيل وزارة الصحة بمطروح، ولفيف من القيادات الأمنية والسياسية بمدينة العلمين الجديدة وذلك لحضور حفل الختام ونهائي بطولة كأس العلمين الجديدة الرمضانية لكرة القدم الخماسية في دورتها الأولى، بحضور قيادات الجهاز والسادة الرعاة والمنظمين وعدد من الشخصيات العامة.

استهل الدكتور محمد خلف الله كلمته بالترحيب بالضيوف، معربًا عن تقديره لتشريفهم هذا الحدث الرياضي، مؤكدًا أن مدينة العلمين الجديدة أصبحت منصة للفعاليات الرياضية والمجتمعية التي تجمع مختلف فئات المجتمع في أجواء تنافسية مميزة، وتعكس ما تشهده المدينة من تطور كبير يجعلها واحدة من أهم مدن الجيل الرابع في مصر.

كما أعرب رئيس الجهاز عن سعادته بنجاح النسخة الأولى من البطولة، موجّهًا الشكر لكل الجهات التي ساهمت في تنظيمها ودعمها، مؤكدًا أن البطولة جاءت لتعزيز روح الرياضة والتواصل بين المشاركين، ولتقديم نموذج ناجح للأنشطة التي تحتضنها مدينة العلمين الجديدة على مدار العام.

ومن جانبه، أعرب اللواء محمد الزملوط محافظ مطروح عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الرياضي المميز، مشيدًا بحسن التنظيم وبالأجواء التنافسية التي شهدتها البطولة، مؤكدًا أن ما تشهده مدينة العلمين الجديدة من فعاليات يعكس حجم التنمية الكبيرة التي تحققت بها، لتصبح مدينة متكاملة تجمع بين التنمية العمرانية والأنشطة الرياضية والثقافية، مؤكدًا علي إستمرار التعاون بين جهاز العلمبن ومحافظة مطروح في تنظيم عدد من الفاعليات في المستقبل

كما ألقى الدكتور إسماعيل عبد الغفار كلمة أعرب خلالها عن تقديره للجهود المبذولة في تنظيم البطولة، مؤكدًا أن الرياضة تمثل أحد أهم أدوات بناء الإنسان وتعزيز روح الفريق والعمل الجماعي، مشيدًا بما شهدته البطولة من منافسات قوية وتنظيم مميز يعكس صورة حضارية لمدينة العلمين الجديدة.

وشهد الحفل تبادل الدروع التذكارية بين قيادات الحضور، تقديرًا لجهودهم في دعم وإنجاح البطولة، في أجواء إتسمت بالود والتقدير المتبادل.

وبدا الحفل بعروض فنية وتراثية مميزة وألعاب إستعراضية أضفت أجواءً احتفالية على فعاليات الختام، وسط حضور جماهيري كبير ومشاركة لطلاب الاكاديميه العربية.

وأسفرت منافسات البطولة عن فوز فريق مجلس أمناء العلمين بالمركز الأول والتتويج بكاس البطولة ، بينما جاء فريق جهاز مدينة العلمين الجديدة في المركز الثاني، وحصد فريق مجموعة شركات 2Mالمركز الثالث. كما حصل فريق مستقبل وطن على جائزة اللعب النظيف في البطولة، فيما توّج اللاعب أحمد قاسم بفريق إنفيرو بلقب هداف البطولة بعد تألقه خلال المباريات.

وحصل الفريق الفائز بالمركز الأول على جائزة مالية من رعاة البطولة قدرها 50 ألف جنيه، فيما نال صاحب المركز الثاني جائزة 30 ألف جنيه، بينما حصل صاحب المركز الثالث على جائزة 20 ألف جنيه.

وفي ختام البطوله تم تسليم الكؤوس والميداليات والجوائز بحضور السيد المحافظ والقيادات المشرفة لحفل الختام ، ووجّه رئيس الجهاز الشكر والتقدير إلى السادة الرعاة الذين كان لدعمهم دور كبير في نجاح البطولة، ومستشفي العلمين لحضورها الطبي، إلى جانب توجيه الشكر لكل اللجان المنظمة وكل من ساهم في تامين وتغطية إعلامية وإخراج البطولة بهذا الشكل المشرف وتم تقديم شهادات تقدير علي مابذلوه من جهد.

وأكد الحضور أن بطولة كأس العلمين الجديدة الرمضانية في دورتها الأولى قدمت نموذجًا ناجحًا لفعاليات رياضية تجمع بين المنافسة الشريفة والأجواء الرمضانية المميزة، بما يعكس المكانة المتنامية لمدينة العلمين الجديدة كإحدى أبرز مدن الجيل الرابع التي تستضيف الفعاليات الرياضية والمجتمعية الكبرى.

وتأتي إقامة البطولة في إطار رعاية ودعم وزارة الإسكان، بقيادة المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، لإحتضان المدن الجديدة للفعاليات الرياضية والمجتمعية التي تعزز جودة الحياة وتدعم الأنشطة الشبابية.

الجدير بالذكر أن البطولة أقيمت بمشاركة 24 فريقًا تم تقسيمهم إلى 4 مجموعات، حيث شهدت المباريات منافسات قوية بين الفرق المشاركة القادمة من مختلف مناطق مدينة العلمين الجديدة والشركات العاملة بها، كما شهدت البطولة إقبال كبير على المشاركة والتفاعل الجماهيري المميز خلال مباريات البطولة يوميًا.