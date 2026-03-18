مصر ترحب بالهدنة المؤقتة بين أفغانستان وباكستان

ترحب جمهورية مصر العربية بإعلان جمهورية باكستان الإسلامية وأفغانستان عن التوصل لهدنة مؤقتة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وتعتبر هذه الخطوة تحرك إيجابي يسهم في خفض التصعيد وتهيئة الأجواء لاستئناف مسار التهدئة بين البلدين.

وتؤكد مصر أن هذه الهدنة تمثل فرصة مهمة لبناء الثقة وفتح المجال أمام التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، بما يسهم في حقن دماء المدنيين وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتشدد مصر على ضرورة تغليب الحلول السلمية والطرق الدبلوماسية لتسوية النزاعات ومعالجة القضايا العالقة، بما يعزز من فرص تحقيق السلام والاستقرار الإقليمي.