محافظ الوادي الجديد تلتقي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي لبحث خطط المشروعات والتوسعات المستقبلية

التقت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، المهندس محمود شحاتة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والمهندس حسام احمد رئيس قطاع الشركة بالوادي الجديد؛ لبحث موقف المشروعات الجارية و خطط التوسعات المستقبلية.

حيث بحثت إجراءات تشغيل واستلام محطات مياه الشرب بقرى حياة كريمة بالفرافرة عقب توفير المخصصات المالية اللازمة لاستكمال محطات الرفع والغابات الشجرية اللازمة للتشغيل بالتنسيق مع الهيئة الهندسية، ودراسة توفير مقار إدارية ملائمة للشركة بالمراكز لتطوير منظومة العمل وتيسير الخدمة المقدمة للمواطنين وإنهاء استلام الشركة عملها بباقي مراكز المحافظة.

كما ناقشت مجدي مقترح فصل تبعية قطاع الوادي الجديد عن أسيوط واعتماد مخصصات وخطة منفصلة للمحافظة؛ للتوسع فى المشروعات التنموية المطلوبة، و إدراج رفع كفاءة محطات عدد من محطات مياه الشرب ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة، ومخاطبة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي؛ لسرعة تسليم محطات مياه الشرب التابعة للهيئة لتشغيلها من قِبل الشركة.

من ناحية أخرى، تناول اللقاء موقف العمالة المنتدبة من المحافظة للعمل بالشركة و توفيق أوضاعهم المالية و الوظيفية بما يحقق لهم الاستقرار الوظيفي و يخدم سير العمل بالشركة.