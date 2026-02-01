السماوي يخطف نجم النشامى.. عودة الفاخوري ينتقل رسميًا إلى بيراميدز

كشف الإعلامي أمير هشام عن إتمام صفقة انتقال النشمي عودة الفاخوري رسميًا إلى نادي بيراميدز المصري.

عودة الفاخوري

وكتب أمير هشام عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"وكالة ALLAPORTACADEMYJO عبر إنستجرام: إتمام صفقة انتقال النشمي عودة الفاخوري رسميًا إلى نادي بيراميدز المصري، بعد عمل استمر لأكثر من 3 سنوات لتطوير اللاعب ورفع جاهزيته ضمن برنامج النخبة، مع تسويق احترافي للصفقة".

ومن المقرر أن ينتظم عودة الفاخوري في التدريبات الجماعية لنادي بيراميدز، لخوض مباراة الفريق المقبلة بمسابقة الدوري؛ إذ سيجري الاستعانة به خلال الفترة المقبلة مع «السماوي»، بالمسابقات المحلية والقارية.