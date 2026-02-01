قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاقبته وأنا في الطائرة.. وليد صلاح الدين يعلق على أزمة إمام عاشور
القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن
أسعار صرف العملات اليوم الأحد 1 فبراير 2026|فيديو
أسعار الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم| فيديو
«التضامن»: صندوق دعم الصناعات الريفية يمثل مصر في معرض للحرف اليدوية والتراثية بالهند
إيران تعلن عن تصنيف الجيوش الأوروبية منظمات إرهابية
بدء محاكمة 63 متهما بخلية الهيكل الإداري للإخوان.. بعد قليل
لو مسافر.. اعرف مواعيد قطارات «القاهرة - الإسكندرية» اليوم الأحد 1 فبراير 2026
سر أول الشهر فى الحفاظ على رصيد عداد الكهرباء
يصل لـ الأشغال الشاقة المؤبدة.. احذر التهديد على السوشيال ميديا
ادفع فاتورة كهرباء فبراير 2026 أونلاين .. وتجنب الغرامة
اشتباكات عنيفة في تورينو بعد إغلاق مركز ثقافي يساري وإصابة 11 من الشرطة
رياضة

السماوي يخطف نجم النشامى.. عودة الفاخوري ينتقل رسميًا إلى بيراميدز

باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أمير هشام عن إتمام صفقة انتقال النشمي عودة الفاخوري رسميًا إلى نادي بيراميدز المصري.

عودة الفاخوري

وكتب أمير هشام عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"وكالة ALLAPORTACADEMYJO عبر إنستجرام: إتمام صفقة انتقال النشمي عودة الفاخوري رسميًا إلى نادي بيراميدز المصري، بعد عمل استمر لأكثر من 3 سنوات لتطوير اللاعب ورفع جاهزيته ضمن برنامج النخبة، مع تسويق احترافي للصفقة".

ومن المقرر أن ينتظم عودة الفاخوري في التدريبات الجماعية لنادي بيراميدز، لخوض مباراة الفريق المقبلة بمسابقة الدوري؛ إذ سيجري الاستعانة به خلال الفترة المقبلة مع «السماوي»، بالمسابقات المحلية والقارية.

عودة الفاخوري

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

