مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا اليوم .. والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم منافسات جديدة ومثيرة من بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث تتجه أنظار عشاق كرة القدم في القارة السمراء إلى مجموعة من المواجهات القوية التي تجمع بين أندية عريقة تسعى لحجز مكانها في الأدوار المتقدمة من البطولة.

وتشهد أجندة اليوم أربع مباريات مرتقبة، تتنوع بين الصدامات الكلاسيكية واللقاءات الحاسمة التي لا تقبل أنصاف الحلول.





سيمبا يصطدم بالترجي في مواجهة مبكرة

يفتتح اليوم الكروي بلقاء من العيار الثقيل، عندما يستضيف فريق سيمبا التنزاني نظيره الترجي التونسي، أحد أكثر الأندية تتويجًا وخبرة في البطولة. وتقام المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وسط ترقب جماهيري كبير، خاصة في ظل سعي الفريقين لحصد نقاط ثمينة تعزز موقفهما في المجموعة. ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 2.

بيراميدز ونهضة بركان.. صراع عربي لا يقبل القسمة

في تمام الساعة السادسة مساءً، يدخل فريق بيراميدز المصري اختبارًا صعبًا أمام نهضة بركان المغربي، في مواجهة عربية قوية تحمل طابع الندية والإثارة. ويسعى بيراميدز لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، بينما يطمح نهضة بركان للعودة بنتيجة إيجابية. وتُذاع المباراة عبر beIN Sports HD 2.

ريفيرز يونايتد يواجه باور ديناموز



وفي التوقيت ذاته، يشهد ملعب آخر مواجهة تجمع بين ريفيرز يونايتد النيجيري وباور ديناموز الزامبي، في لقاء متوازن يسعى خلاله كل فريق لإثبات جدارته. وتنقل المباراة على شاشة beIN Sports HD 3.

ختام اليوم بمواجهة مولودية الجزائر

تُختتم مباريات اليوم بلقاء مولودية الجزائر أمام سانت إيلوا لوبوبو، في تمام الساعة التاسعة مساءً، حيث يأمل الفريق الجزائري في تحقيق فوز يمنحه دفعة قوية في مشواره القاري. وتُنقل المباراة عبر beIN Sports HD 5



