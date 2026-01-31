قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إنجاز كبير.. الرئيس السيسي يهنئ منتخب مصر الوطني لكرة اليد بالفوز بكأس الأمم الأفريقية
القرار اتاخد في الطيارة.. الأهلي: لاتراجع عن عقوبة إمام عاشور ونطبق قيم النادي
إنجاز يعكس روح العزيمة .. الرئيس السيسي يهنئ منتخب اليد بالفوز بكأس الأمم الأفريقية
الدوري الإسباني .. أوساسونا يقلب الطاولة على فياريال فى الشوط الأول
بعد إزالة كوبري الموت| محافظ القاهرة: تحويل السيدة عائشة إلى منطقة سياحية
مسؤولون إسرائيليون ينفون أي صلة بانفجارات داخل إيران
إبراهيم شير: طهران تعتبر الحرب أقل كلفة من الاتفاق مع واشنطن
مضيق هرمز على صفيح ساخن.. مناورات إيرانية وحشد أمريكي في لعبة استعراض القوة
هاني سري الدين يعلن التقدم بطلب رسمي لإعادة فرز بعض اللجان يدويًا في انتخابات الوفد
32 شهيدا في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة
أرسنال يتقدم بثنائية على ليدز في الشوط الأول بالبريميرليج
محافظ مطروح يعتمد نتيجة التيرم الأول للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 84.1%
رياضة

رغم تصدر مجموعته.. التعادل خارج الديار يؤجل حسم تأهل الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

صورة من اللقاء
إسلام مقلد

عاد الأهلي من تنزانيا بتعادل إيجابي أمام يانج أفريكانز بهدف لكل فريق، في مواجهة قوية أقيمت ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ليؤجل بطل القارة حسم تأهله رسميًا إلى الدور التالي، لكنه في الوقت نفسه حافظ على صدارة مجموعته وسجله الخالي من الهزائم بعد مرور أربع جولات.

المباراة جاءت مليئة بالإيقاع السريع منذ دقائقها الأولى، حيث فرض الأهلي استحواذه المبكر على الكرة وحاول تهديد مرمى أصحاب الأرض، فكانت أولى المحاولات بتسديدة قوية من طاهر محمد طاهر مرت بجوار القائم، قبل أن يصنع مروان عثمان فرصة خطيرة بتمريرة داخل منطقة الجزاء لم ينجح تريزيجيه في اللحاق بها لتضيع فرصة محققة للتقدم.

رد يانج أفريكانز

يانج أفريكانز لم يقف مكتوف الأيدي، وبدأ في مبادلة الأهلي الهجمات، ليظهر مصطفى شوبير مبكرًا في الصورة عندما أنقذ مرماه في الدقيقة العاشرة من هدف محقق، بعدما تصدى لتسديدة صاروخية من آلان أوكيرو. واستمر تبادل المحاولات، حيث تدخل ديارا حارس الفريق التنزاني في الدقيقة 20 وأبعد كرة خطيرة أرسلها أحمد سيد زيزو.

وشهدت الدقيقة 22 تعرض طاهر محمد طاهر لتدخل قوي تسبب في إصابته، ليتلقى العلاج تحت إشراف الجهاز الطبي، بينما أشهر الحكم بطاقة صفراء في وجه بوكا لاعب يانج أفريكانز. وقبل نهاية الشوط الأول بدقائق، حصل مصطفى شوبير على بطاقة صفراء بداعي إضاعة الوقت، في ظل ضغط متزايد من الفريق التنزاني.

فرصة للأهلي

وفي الدقيقة 42 كاد الأهلي أن يصل للشباك بعدما لعب زيزو كرة ذكية داخل المنطقة، لكن أحد المدافعين تدخل وأبعدها إلى ركنية قبل وصولها إلى تريزيجيه. 

ورغم محاولات الأهلي، نجح أصحاب الأرض في خطف هدف التقدم خلال الوقت بدل الضائع للشوط الأول عن طريق إبراهيم حماد، ليُنهي يانج أفريكانز النصف الأول متقدمًا.

الشوط الثاني

مع بداية الشوط الثاني، حاول الأهلي إعادة ترتيب أوراقه والعودة سريعًا إلى أجواء اللقاء، وبرز ياسر إبراهيم دفاعيًا عندما تصدى لتسديدة قوية من أحد لاعبي يانج أفريكانز.

وجاءت لحظة التحول في الدقيقة 60 عندما تمكن المالي أليو ديانج من تسجيل هدف التعادل للأهلي، معيدًا المباراة إلى نقطة البداية.

تغييرات الأهلي

وأجرى المدير الفني الدنماركي ييس توروب تغييرات لتنشيط الجانب الهجومي، فدفع بكل من أشرف بن شرقي ومحمد علي بن رمضان بدلًا من طاهر محمد طاهر ومروان عطية، سعيًا لخطف هدف الانتصار في الدقائق المتبقية، لكن النتيجة بقيت على حالها حتى صافرة النهاية.

ترتيب مجموعة الأهلي

بهذا التعادل، رفع الأهلي رصيده إلى 8 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، متقدمًا على يانج أفريكانز صاحب المركز الثاني برصيد 5 نقاط، بينما جاء الجيش الملكي في المركز الثالث برصيد نقطتين، وتذيل شبيبة القبائل الجزائري الترتيب بنفس الرصيد. 

ورغم تأجيل الحسم، فإن الأهلي واصل تأكيد حضوره القاري القوي محافظًا على الصدارة ودون أي خسارة حتى الآن، ليبقى الصراع مفتوحًا في الجولتين المقبلتين على بطاقتي التأهل.

تنزانيا يانج أفريكانز دوري أبطال إفريقيا

