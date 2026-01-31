يحلق في الصدارة.. الأهلي يخطف تعادلا مستحقا مع يانج أفريكانز فى دوري أبطال أفريقيا

تعادل فريق الأهلي مع نظيره يانج أفريكانز بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما فى إطار منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

بدأ اللقاء بإستحواذ فريق الأهلي على الكرة وسدد طاهر محمد طاهر كرة قوية إلي جوار مرمي يانج أفريكانز.

ومرر مروان عثمان الكرة داخل منطقة الجزاء فشل تريزيجيه فى اللحاق بها لتضيع فرصة خطيرة للنادي الأهلي.

وأنقذ مصطفي شوبير فى الدقيقة العاشرة مرمي النادي الأهلي من هدف محقق أمام يانج أفريكانز بعد إبعاده الكرة إثر تسديدة صاروخية من آلان أوكيرو نجم الفريق المنافس.

ونجح ديارا حارس فريق يانج أفريكانز فى إبعاد إحدي الكرات الخطيرة التي أرسلها أحمد سيد زيزو فى الدقيقة 20.

وتعرض طاهر محمد طاهر للإصابة في الدقيقة 22 إثر تدخل قوي من أحد لاعبى المنافس ليخضع إلي العلاج تحت إشراف الجهاز الطبي وحصل بوكا لاعب الفريق المنافس على بطاقة صفراء.

وأشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء ضد مصطفي شوبير فى الدقيقة 37 بداعي إضاعته الوقت.

ومرر زيزو في الدقيقة 42 كرة ماكرة داخل منطقة الجزاء أبعدها مدافع يانج أفريكانز إلي ضربة ركنية قبل أن تصل إلي تريزيجيه.

وأحرز ابراهيم حماد هدف فريق يانج أفريكانز الأول فى شباك الأهلي فى الوقت بدل الضائع.

ونجح ياسر إبراهيم فى الشوط الثاني في التصدي لتسديدة قوية أطلقها أحد لاعبو يانج أفريكانز.

أدرك المالي أليو ديانج هدف التعادل لفريق الأهلي في شباك نظيره يانج أفريكانز فى الدقيقة 60.

ودفع الدانماركي ييس توروب بالثنائي أشرف بن شرقي ومحمد علي بن رمضان بدلا من طاهر محمد طاهر ومروان عطية.