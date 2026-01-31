إدارة الأهلي ترفض عودة الفاخوري.. وحسم الصفقة

كشف نجم الأهلي السابق أحمد حسن عن موقف إدارة النادي من عودة اللاعب الفاخوري، مشيرًا إلى أن اللاعب أصبح خارج حسابات الفريق تمامًا.

وقال أحمد حسن إن إدارة الأهلي لا توجد لديها أي نية للتعاقد مع الفاخوري في الوقت الحالي، مؤكدًا أن القرار حاسم ونهائي بشأن هذا الملف.

يواجه فريق الأهلي نظيره يانج أفريكانز التنزاني اليوم، السبت، في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، على ملعب الفريق التنزاني في الجولة الرابعة لمباريات المجموعة الثانية لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويخوض الأهلي المباراة اليوم في المركز الأول برصيده 7 نقاط، فيما يحتل يانج أفريكانز المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

