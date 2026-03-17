الرئاسة العراقية: إيجاد مخرج لتصدير النفط أمر مهم لتحقيق المصلحة العليا

أكدت رئاسة الجمهورية العراقية، اليوم الثلاثاء، أن إيجاد مخرج لتصدير النفط العراقي يعد أمرا مهما يحقق المصلحة العليا للبلاد.

وذكرت الرئاسة العراقية - في بيان على منصة (إكس) اليوم - أنه "في الظرف الراهن والحساس الذي يمرّ به العراق، نؤكد التمسك بوحدة الصف الوطني لجميع أبناء الشعب العراقي، وضرورة تجنّب الخلافات الجانبية التي لا تخدم المصلحة العامة"، مشددة على أن هذه المرحلة تتطلب مزيدًا من التكاتف والوحدة، لا الفرقة والانقسام.

وأشارت إلى أن إيجاد مخرج لتصدير النفط العراقي يُعدّ أمرًا مهمًا يحقق المصلحة العليا للبلاد، داعية حكومتي الاتحادية وإقليم كردستان إلى التعاون التام من أجل استئناف تصدير النفط الخام إلى خارج العراق، والعمل المشترك على حل جميع القضايا الخلافية العالقة، بما ينسجم مع أحكام الدستور والقانون، ويحقق المصلحة العليا للبلاد ويخدم جميع أبناء الشعب العراقي.

كما دعت الرئاسة، مجلس النواب إلى التعامل بروح المسؤولية الوطنية، وتغليب مصلحة الوطن على أي اعتبارات أخرى، والعمل على تجنّب الخلافات، لأن مصلحة العراق يجب أن تبقى فوق كل اعتبار.