العراق يرفض الهجمات على الحشد الشعبي

أعلنت رئاسة وزراء العراق، الثلاثاء، أن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني عقد اجتماعاً أمنياً ضم كبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين والاستخباراتيين، حيث أكد الاجتماع رفض الحكومة للهجمات التي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى بين صفوف الحشد الشعبي.

وأشارت رئاسة الوزراء في بيان رسمي إلى أن الاجتماع جدد إدانة استهداف البعثات الدبلوماسية والسفارات، معتبرةً ذلك "محاولة إجرامية تهدف إلى زعزعة استقرار العراق وأمنه وسلامته".

وكان الناطق باسم القوات المسلحة العراقية قد أفاد بأن هجوماً وقع، الاثنين، على مواقع تابعة لـ"الحشد الشعبي" في قضاء القائم بمحافظة الأنبار، ما أدى إلى مقتل 8 عناصر وإصابة 7 آخرين.