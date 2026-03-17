ترامب: لو امتلكت إيران النووي ستستهدف الشرق الأوسط وأوروبا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة "تؤدي بشكل جيد جداً" في مواجهة إيران، مشيراً إلى أن "إصلاح الأضرار" هناك سيستغرق نحو عشر سنوات، لكنه شدد على ضرورة جعل هذا الجهد أكثر استدامة.

وخلال تصريحات من البيت الأبيض، شدد ترامب على أن الولايات المتحدة "لا يمكن أن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي"، مبيناً أن طهران كانت "على بعد أسبوعين فقط من تحقيق ذلك".

وأشار إلى أن الضربات التي نفذتها قاذفات B-2 قبل نحو سبعة أو ثمانية أشهر، حالت دون وصول إيران إلى السلاح النووي، مضيفاً: "لو لم تنفذ تلك القاذفات مهمتها، لكانت إيران امتلكت سلاحاً نووياً، ولم يكن بالإمكان التفاوض معها على الإطلاق".

كما أكد أن إيران كانت "ستسعى لاستخدام هذا السلاح"، مشيراً إلى أنها أرسلت صواريخ باليستية قوية إلى جيرانها، وكانت لتستهدف مناطق في الشرق الأوسط وأوروبا، ما كان سيؤدي إلى تصعيد لا يمكن السيطرة عليه.

وأضاف ترامب: "لقد قمنا بعمل جيد، وكثير من الناس يقدرون ذلك"، موضحاً أن "عدد من الرؤساء كانوا يدركون ضرورة هذه الخطوة".

وختم بالإشارة إلى أن إيران "تقف وراء عقود من العنف"، مؤكداً أن "95% من الهجمات التي أدت إلى إصابات خطيرة كانت مصدرها إيران".