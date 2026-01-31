قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء يسلم عقود وحدات الإسكان والتقنين للمستفيدين بمحافظة المنيا
مجلة Four Four Two تضع حسن شحاتة ضمن أفضل 100 مدرب كرة قدم في التاريخ
طفرة علمية جديدة.. علاج ثلاثي يقضي على سرطان البنكرياس
محمد صلاح على أعتاب رقم قياسي جديد.. مواجهة نيوكاسل فرصة لصناعة التاريخ مع ليفربول
موعد أول يوم رمضان 2026.. الأربعاء أم الخميس؟
مكنة الجبنة قطعت أيدها | طالبة جامعية تستغيث من سوبر ماركت شهير .. القصة الكاملة
صحة غزة: 29 شهيدا اليوم.. وإسرائيل تستأنف مجازرها بحجة خرق وقف إطلاق النار
فيديو.. اشتباكات بين متظاهرين و عناصر الهجرة والجمارك الأمريكية
الزمالك بالزي البديل والمصري بـ الأبيض | تفاصيل الاجتماع الفني
فيفا يلوح بالعقوبات.. تهديد للدول المقاطعة لكأس العالم 2026
بدء إغلاق جزئي للحكومة الأمريكية رغم إقرار مجلس الشيوخ اتفاق التمويل
إيران: الشائعة حول اغتيال قائد البحرية التابعة للحرس الثوري كاذبة
تحدي جديد لتوروب.. الأهلي يبحث عن الفوز الـ11 على حساب يانج أفريكانز

منتصر الرفاعي

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهة قوية ومهمة أمام يانج أفريكانز التنزاني، في الثالثة عصر اليوم السبت، على ملعب أماني بجزيرة زنجبار، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

مباراة رقم 19 لييس توروب مع الأهلي
تحمل مباراة اليوم الرقم 19 في مشوار الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي، منذ توليه القيادة الفنية للفريق في أكتوبر 2025. 

وقاد توروب الأهلي في 18 مباراة سابقة، حقق خلالها الفوز في 10 مباريات، وتعرض للهزيمة في 5 لقاءات، بينما انتهت 3 مباريات بالتعادل وسجل لاعبو الأهلي تحت قيادته 27 هدفًا، مقابل استقبال شباك الفريق 17 هدفًا.

وعلى الصعيد القاري، خاض الأهلي تحت قيادة توروب 5 مباريات في دوري أبطال أفريقيا، حقق خلالها الفوز في 4 مواجهات، وتعادل في مباراة واحدة.

تشكيل الأهلي أمام يانج أفريكانز
جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي، أحمد نبيل كوكا

خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج، محمود حسن تريزيجيه، أحمد سيد زيزو، طاهر محمد طاهر

خط الهجوم: مروان عثمان

وشهد التشكيل مشاركة طاهر محمد طاهر بدلًا من إمام عاشور.

قائمة الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز
أعلن الجهاز الفني قائمة الفريق التي تضم 22 لاعبًا، وهم:محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، محمد هاني، أحمد عيد، أحمد نبيل كوكا، محمد شكري، ياسر إبراهيم، أحمد رمضان، عمرو الجزار، ياسين مرعي، المغربي يوسف بلعمري، المالي أليو ديانج، مروان عطية، التونسي محمد علي بن رمضان، أحمد سيد زيزو، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، المغربي أشرف بن شرقي، محمود حسن تريزيجيه، مروان عثمان، ومحمد شريف.

غيابات الأهلي في تنزانيا
شهدت القائمة غياب كل من أحمد عبد القادر، أشوف داري، محمد سيحا، كريم فؤاد، حمزة عبد الكريم، هادي رياض، والسلوفيني جراديشار الذي رحل إلى الدوري المجري على سبيل الإعارة بنية البيع النهائي. 

كما تخلف إمام عاشور عن السفر مع البعثة بشكل مفاجئ قبل إقلاع الطائرة بساعات، ليتم إيقافه وتغريمه 1.5 مليون جنيه، مع خوض تدريبات منفردة لمدة أسبوعين.

الأهلي يعاين ملعب المباراة
وصلت حافلة فريق الأهلي إلى ملعب أماني بزنجبار، حيث قام الجهاز الفني بقيادة ياس توروب ولاعبو الفريق بمعاينة أرضية الملعب قبل بدء عمليات الإحماء استعدادًا لانطلاق اللقاء.

مشوار الفريقين في دور المجموعات
استهل الأهلي مشواره في البطولة بفوز عريض على شبيبة القبائل بنتيجة 4-1 في الجولة الأولى، ثم تعادل مع الجيش الملكي المغربي 1-1 في الجولة الثانية، قبل أن يحقق الفوز على يانج أفريكانز بهدفين دون رد في الجولة الثالثة.

في المقابل، فاز يانج أفريكانز على الجيش الملكي بهدف دون مقابل في الجولة الأولى، وتعادل سلبيًا مع شبيبة القبائل في الجولة الثانية، قبل الخسارة أمام الأهلي في الجولة الماضية.

القناة الناقلة للمباراة
تُذاع مباراة الأهلي ويانج أفريكانز عبر قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري لمنافسات دوري أبطال أفريقيا.

