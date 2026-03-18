الحرس الوطني الكويتي يعلن إسقاط 7 طائرات درون
شاهد.. انتظام الدراسة بالمدارس اليوم قبل ساعات من بدء اجازة عيد الفطر
كلود لوروا : السنغال سيستعيد حقه والكاف مقبل على هزة ارتدادية
رئيس الوزراء اليوناني: لن نشارك في أي عملية بالقرب من مسرح العمليات الحالي
للمسافرين في إجازة العيد.. مواعيد قطارات الصعيد اليوم الأربعاء 18 مارس 2026
الأرصاد تُحذر: تقلبات جوية حادة.. وأمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة
بدعم من مشتريات الأجانب.. مؤشر البورصة الرئيسي يقفز 1.65% أول تعاملات اليوم
زيلينسكي يدعو ترامب وستارمر إلى الاجتماع والتوصل إلى أرضية مشتركة
الدفاع السعودية: اعتراض و إسقاط 3 مسيرات بالقرب من حي السفارات والمنطقة الشرقية
قبل موقعة الحسم في القاهرة.. كيف يمكن لـ الأهلي قلب الطاولة على الترجي وخطف بطاقة نصف النهائي؟
بعد قرار الكاف.. مهيب عبد الهادي:فوزي لقجع جامد قوي
6 قرارات عاجلة من التعليم بشأن امتحانات شهر مارس 2026
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

فى عيد ميلادها .. قصة اختفاء الفنانة هويدا

أحمد إبراهيم

يحل اليوم 18 مارس، عيد ميلاد الفنانة هويدا منسي -ابنة الشحرورة صباح- التي ولدت في مثل هذا اليوم عام 1952، وتحتفل اليوم بعيد ميلادها السبعين.

اختفاء هويدا ابنة صباح

وقبل 4 سنوات، كشفت عدد من الصحف اللبنانية في تقارير لها عن أن هويدا منسي (ابنة النجمة الراحلة صباح) فقدت الاتصال بعائلتها في بيروت بعد سفرها للولايات المتحدة الأمريكية، قبل 6 أشهر من نشر تلك التقارير، وسط حالة من القلق والغموض.

كانت عائلة هويدا قامت بنشر عدد من المنشورات على "فيس بوك" تشير إلى ذلك، مؤكدين أن "هويدا" فور وصولها لأمريكا كانت تتواصل معهم ثم انقطعت الاتصالات فجأة، لافتين إلى أنها ذهبت لأمريكا من أجل البقاء مع شقيقها "صباح" الذي يعمل طبيبا هناك.

وبعدها بأيام، أكدت المخرجة كلودا عقل، في تصريحات صحفية لبنانية، أن ابنة خالتها هويدا منسي، بخير، وتواصلت مع شقيقها وأكدت أنها متواجدة معهم وتتمتع بالسلامة.

هويدا ابنة صباح

هويدا هي ابنة صباح من الملحن المصري أيمن منسي وشاركتها في العديد من الأفلام ولكنها لم تحقق نجاحا في عالم التمثيل.

يذكر أن الفنانة صباح ولدت بإحدى القرى اللبنانية في 10 نوفمبر عام 1927 كما أنها تزوجت من الفنان أنور منسي عازف (القانون ) بفرقة أم كلثوم وأنجبت منه ابنتها هويدا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هلال شهر شوال

عبر 7 لجان.. «البحوث الفلكية» يستطلع هلال شوال وتحديد موعد أول أيام عيد الفطر الخميس

صورة أرشيفية

جبل من ذهب تحت الأرض .. ثروة تتجاوز نصف تريليون دولار تُنتج 40% من ذهب العالم

أول أيام عيد الفطر المبارك

العيد إمتى.. دار الإفتاء تحدد موعد أول أيام عيد الفطر المبارك

حفيظ دراجي

مهزلة.. تعليق حفيظ دراجي على سحب اللقب الأفريقي من السنغال

صورة أرشيفية

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 18-3-2026

وائل جمعة

مُشادة بين وائل جمعة ونجم المغرب بعد سحب اللقب من السنغال .. ما السبب ؟

أحمد شوبير

قدّر ولطف .. «شوبير» عن تطورات حالة نجم بيراميدز بعد الإغماء وابتلاع اللسان

منتخب المغرب

الكاف يعتمد فوز المغرب 3 -0 واعتبار السنغال منسحبًا من كأس أمم إفريقيا

ترشيحاتنا

محمد صلاح العزب

محمد صلاح العزب يرد بقوة على الانتقادات الموجهة لفيلم سفاح التجمع

سلمي ابو ضيف

سلمي أبو ضيف :حكاية نرجس عظمة

حكاية نرجس

راندا البحيري لصناع عمل حكاية نرجس: تستاهلوا النجاح الكبير

بالصور

حضّرها على السحور .. طريقة عمل البيض بالبلوبيف

طريقة عمل البيض بالبلوبيف
طريقة عمل البيض بالبلوبيف
طريقة عمل البيض بالبلوبيف

احذر .. علامات تظهر في الفم تدل على إصابتك بسرطان القولون

علاقة صحة الفم بسرطان القولون
علاقة صحة الفم بسرطان القولون
علاقة صحة الفم بسرطان القولون

دراسة تكشف دور الفيتامينات في إبطاء الشيخوخة .. وكيف تختار النوع المناسب

فوائد الفيتامينات المتعددة على الصحة
فوائد الفيتامينات المتعددة على الصحة
فوائد الفيتامينات المتعددة على الصحة

مُكمل غذائي رخيص قد يُخفف آلام خشونة الركبة .. دراسة جديدة تكشف مفاجأة

مكمل غذائي رخيص قد يخفف آلام خشونة الركبة
مكمل غذائي رخيص قد يخفف آلام خشونة الركبة
مكمل غذائي رخيص قد يخفف آلام خشونة الركبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لا تُسلِّم المرأة قلبها بسهولة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

المزيد