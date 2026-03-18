فى عيد ميلادها .. قصة اختفاء الفنانة هويدا

يحل اليوم 18 مارس، عيد ميلاد الفنانة هويدا منسي -ابنة الشحرورة صباح- التي ولدت في مثل هذا اليوم عام 1952، وتحتفل اليوم بعيد ميلادها السبعين.

اختفاء هويدا ابنة صباح

وقبل 4 سنوات، كشفت عدد من الصحف اللبنانية في تقارير لها عن أن هويدا منسي (ابنة النجمة الراحلة صباح) فقدت الاتصال بعائلتها في بيروت بعد سفرها للولايات المتحدة الأمريكية، قبل 6 أشهر من نشر تلك التقارير، وسط حالة من القلق والغموض.

كانت عائلة هويدا قامت بنشر عدد من المنشورات على "فيس بوك" تشير إلى ذلك، مؤكدين أن "هويدا" فور وصولها لأمريكا كانت تتواصل معهم ثم انقطعت الاتصالات فجأة، لافتين إلى أنها ذهبت لأمريكا من أجل البقاء مع شقيقها "صباح" الذي يعمل طبيبا هناك.

وبعدها بأيام، أكدت المخرجة كلودا عقل، في تصريحات صحفية لبنانية، أن ابنة خالتها هويدا منسي، بخير، وتواصلت مع شقيقها وأكدت أنها متواجدة معهم وتتمتع بالسلامة.

هويدا ابنة صباح

هويدا هي ابنة صباح من الملحن المصري أيمن منسي وشاركتها في العديد من الأفلام ولكنها لم تحقق نجاحا في عالم التمثيل.

يذكر أن الفنانة صباح ولدت بإحدى القرى اللبنانية في 10 نوفمبر عام 1927 كما أنها تزوجت من الفنان أنور منسي عازف (القانون ) بفرقة أم كلثوم وأنجبت منه ابنتها هويدا.