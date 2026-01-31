عمرو الدرديري: مباراة الأهلي ويانج صعبة لهذه الأسباب

علق الناقد الرياضي عمرو الدرديري على مواجهة الأهلي أمام يانج أفريكانز في الدوري الصومالي، مؤكدًا أن المباراة صعبة نظرًا للظروف الخاصة بالسفر والضغط على الفريق.



وكتب الدردير ،عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:"ماتش هربان من الدوري الصومالي".

سيطر التعادل السلبي على نتيجة لقاء الأهلي ويانج أفريكانز بعد مرور ربع ساعة في المباراة المقامة حاليا فى إطار منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

بدأ اللقاء باستحواذ فريق الأهلي على الكرة وسدد طاهر محمد طاهر كرة قوية تمر إلي جوار مرمي يانج أفريكانز.

ومرر مروان عثمان الكرة داخل منطقة الجزاء فشل تريزيجيه فى اللحاق بها لتضيع فرصة خطيرة للنادي الأهلي.

وأنقذ مصطفي شوبير فى الدقيقة العاشرة مرمي النادي الأهلي من هدف محقق أمام يانج أفريكانز بعد إبعاده الكرة إثر تسديدة صاروخية من آلان أوكيرو نجم الفريق المنافس.

وأعلن الدانماركي ييس توروب المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي تشكيل المارد الأحمر أمام يانج أفريكانز فى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.