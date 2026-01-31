علامات استفهام في الأهلي.. الغندور يتساءل عن دور بن رمضان

علّق الإعلامي خالد الغندور على غياب إمام عاشور عن تشكيل الأهلي، مؤكدًا أنه من الطبيعي في هذه الحالة الاعتماد على محمد علي بن رمضان، اللاعب المحترف الذي يمثل منتخب تونس.





وأضاف الغندور أن عدم الاعتماد على بن رمضان بشكل أساسي يفتح باب التساؤلات حول جدوى وجود لاعب أجنبي في قائمة الفريق دون المشاركة بصفة مستمرة، خاصة في ظل غيابه عن التشكيل الأساسي في عدد كبير من المباريات.

يواجه فريق الأهلي نظيره يانج أفريكانز التنزاني اليوم السبت في تمام الساعه الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، على ملعب الفريق التنزاني في الجولة الرابعة لمباريات المجموعة الثانية لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويخوض الأهلي المباراة اليوم في المركز الاول برصيده 7 نقاط فيما يحتل يانج أفريكانز المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

