إمام عاشور يظهر في الأهلي قبل مباراة يانج أفريكانز

فجر الإعلامي خالد الغندور مفاجأة من العيار الثقيل حول أزمة تخلف إمام عاشور عن رحلة سفر النادي الأهلي إلي تنزانيا.

ويلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب عصر اليوم السبت نظيره يانج أفريكانز فى إطار منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

قال خالد الغندور عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: إمام عاشور يظهر في النادي الأهلي ويعلن تقبله لكل العقوبات.

أضاف: ولكن السؤال هو فعلا كان عيان ودرجة حرارته عالية ولا هو خف بسرعة ورجع للتدريب قبل حتي مباراة يانج ما تلعب.