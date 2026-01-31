وكيل إمام عاشور السابق يتوقع رحيله عن الأهلي قريبًا

كشف محمد شيحة، وكيل الأعمال السابق لـ إمام عاشور، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن توقعه برحيل اللاعب عن القلعة الحمراء، خلال الفترة المقبلة.

وكتب محمد شيحة، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «أخر صفقة لي قبل التنازل عن رخصة وكيل اللاعبين المعتمد كانت انتقال إمام عاشور للزمالك صيف 2019».

وأضاف: «على المستوى الشخصي و الإنساني إمام، من أطيب الناس اللي تقابلهم في الدنيا وماشي علي الله بدعوات أمه وأبوه المحترم جداً وأعرفهم كويس أوي، ناس طيبين وأسرة ريفية بسيطة في غاية الاحترام».

وتابع محمد شيحة: «أتوقع ألا يكمل إمام عاشور، علاقته التعاقدية مع ناديه الحالي الأهلي، إزاي مش عارف امتي، مش عارف بس ماشي ماشي 100% ماينقصوش واحد حتي لو جدد أو مدد عقده والأيام بيننا».