انضمام مجموعة الابتكار لوساطة التأمين إلى مختبر الرقابة المالية لتطبيقات التكنولوجيا

وافق المختبر التنظيمي (FRA Sandbox) التابع للهيئة العامة للرقابة المالية مبدئيًا على انضمام شركة مجموعة الابتكار لوساطة التأمين (IGIB) من خلال مشروع المنصة الرقمية "وثيقتي"، كأحد تطبيقات تكنولوجيا التأمين (InsurTech).

يأتي ذلك في إطار دعم الابتكار وتبني الحلول الرقمية في الأنشطة المالية غير المصرفية.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن هذه الخطوة تمثل إضافة نوعية لتيسير استخدامات التكنولوجيا المالية في الأنشطة غير المصرفية، وعلى رأسها قطاع التأمين، موضحاً أن انضمام الشركة يعكس تنامي ثقة المستثمرين الأجانب في فرص الاستثمار، وجاذبية البيئة التنظيمية المرنة التي توفرها الهيئة لدعم الابتكار.

منصة “وثيقتي”

تتيح منصة "وثيقتي" للعملاء استعراض ومقارنة وثائق التأمين المختلفة واختيار الأنسب لاحتياجاتهم عبر تجربة رقمية مبسطة، بما يعزز من كفاءة اتخاذ القرارات التأمينية.

كما تستهدف المنصة تطوير تجربة العملاء في سوق التأمين المصرية وتعزيز الشمول التأميني والمالي، من خلال إتاحة المقارنة الموضوعية بين المنتجات التأمينية المختلفة المعتمدة من الهيئة.