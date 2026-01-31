الأهلي فوق الجميع | رد فعل مفاجئ من إسلام الشاطر على بيان إمام عاشور

علق إسلام الشاطر نجم الكرة المصرية السابق، على بيان اعتذار إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للجماهير عقب أزمته الأخيرة.

وكتب إسلام الشاطر عبر حسابه الرسمي على فيس بوك: "إمام عاشور لاعب في النادي الأهلي اخطأ وتم عقابه وعليه تحمل العواقب وعلي الجميع غلق هذه الصفحة".

واصاف:"وتبقي الأيام القادمة ننتظر فيها الاعتذار من خلال الملعب بعد تطبيق كامل العقوبة، ويبقي النادي الأهلي دائما فوق الجميع".

بيان اعتذار إمام عاشور

وقال إمام عاشور، في بيانه: "للأسف كلام كتير غير صحيح ومغلوط بيتردد بخصوص اللي حصل، وأنا متقبل أي قرار ياخده النادي، وواثق أنه المسؤولين في الأهلي هيفهموا موقفي كويس، أنا فعلا عندي دور برد جامد، ودرجة حرارتي عالية وتقلبات في المعدة بشكل غير طبيعي، وباخد مضادات حيوية، وللأسف كل أسرتي بتعاني من نفس الأعراض، وبلغت الدكتور أحمد جاد الله بظروفي الصحية، وده إجراء غير كافي في مثل هذه الأمور، لكن أخطأت بحسن نية".

وأضاف: "كان المفروض أتواصل مع كابتن وليد صلاح الدين، عشان يبلغ المدير الفني، وتتعمل الإجراءات الطبية المتبعة عند التخلف عن السفر، الموضوع اتقفل خلاص، وتواصلت امبارح بالليل مع الكابتن وليد صلاح الدين، وأنا تحت أمر النادي، وجمهور الأهلي سندي وضهري بعد ربنا سبحانه وتعالى، وبعتذر للنادي والجهاز الفني وزمايلي، وقبلهم جمهور الأهلي، أنا فخور باللعب في أكبر نادي في أفريقيا، وعلاقتي بجماهيره العظيمة لا تقبل القسمة على اتين، وأرجو من الجميع إغلاق هذا الموضوع".

وتابع : "الناس اللي بتقول إمام عايز يلوي دراع النادي، بقولهم حسبي الله ونعم الوكيل، محدش يقدر يلوي دراع الأهلي، ولا يمكن أفكر بهذه الطريقة، وأنا اتشرفت بارتداء الفانلة الحمراء، وبقالى 3 سنين في النادي، والحمد لله عمري ما قصرت لا في حق النادي ولا جماهيره، وده حقهم عليا، ووجودي في الأهلي نادي القرن، وفي ضهري جمهور الأهلي يعوضني عن كل حاجة، عندنا ماتش مهم بكره، يا رب كل التوفيق لزمايلي والجهاز الفني، ونحقق الفوز اللي يسعد كل الأهلاوية"