قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء اليوم 12 من شعبان.. أوصى رسول الله بترديده 4 مرات في الصباح
الأهلي فوق الجميع | رد فعل مفاجئ من إسلام الشاطر على بيان إمام عاشور
شيماء سيف تعلن معاناتها من الوسواس القهري وتستعين بتجارب الجمهور
سقط من أعلى سطح فيلا.. رحلة نصاب الأراضي من القليوبية للشيخ زايد
مواعيد مباريات اليوم السبت 31-1-2026 والقنوات الناقلة| كل الدوريات
بسمة وهبة تكشف عن تجربة شخصية كادت تنتهي بكارثة داخل منزلها
سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 31-1-2026
Rogbid Fusion .. خاتم ذكي يتحول إلى ساعة لتتبع صحتك
لماذا يزيد الوزن بعد الرجيم؟.. استشاري تغذية يقدم 5 حلول | فيديو
سقوط 3 شهداء بينهم طفلان وإصابة 5 أخرين بنيران الاحتلال في غزة
أحمد دويدار: مفيش لاعب في الأهلي يقدر يعوض غياب أليو ديانج
تقارير أمريكية: طهران تمتلك نحو ألفي صاروخ باليستي متوسط المدى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي فوق الجميع | رد فعل مفاجئ من إسلام الشاطر على بيان إمام عاشور

امام عاشور
امام عاشور
محمد بدران   -  
يارا أمين

علق إسلام الشاطر نجم الكرة المصرية السابق، على بيان اعتذار إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للجماهير عقب أزمته الأخيرة.

وكتب إسلام الشاطر عبر حسابه الرسمي على فيس بوك: "إمام عاشور لاعب في النادي الأهلي اخطأ وتم عقابه وعليه تحمل العواقب وعلي الجميع غلق هذه الصفحة".

واصاف:"وتبقي الأيام القادمة ننتظر فيها الاعتذار من خلال الملعب بعد تطبيق كامل العقوبة، ويبقي النادي الأهلي دائما فوق الجميع".

بيان اعتذار إمام عاشور 

وقال إمام عاشور، في بيانه: "للأسف كلام كتير غير صحيح ومغلوط بيتردد بخصوص اللي حصل، وأنا متقبل أي قرار ياخده النادي، وواثق أنه المسؤولين في الأهلي هيفهموا موقفي كويس، أنا فعلا عندي دور برد جامد، ودرجة حرارتي عالية وتقلبات في المعدة بشكل غير طبيعي، وباخد مضادات حيوية، وللأسف كل أسرتي بتعاني من نفس الأعراض، وبلغت الدكتور أحمد جاد الله بظروفي الصحية، وده إجراء غير كافي في مثل هذه الأمور، لكن أخطأت بحسن نية".

وأضاف: "كان المفروض أتواصل مع كابتن وليد صلاح الدين، عشان يبلغ المدير الفني، وتتعمل الإجراءات الطبية المتبعة عند التخلف عن السفر، الموضوع اتقفل خلاص، وتواصلت امبارح بالليل مع الكابتن وليد صلاح الدين، وأنا تحت أمر النادي، وجمهور الأهلي سندي وضهري بعد ربنا سبحانه وتعالى، وبعتذر للنادي والجهاز الفني وزمايلي، وقبلهم جمهور الأهلي، أنا فخور باللعب في أكبر نادي في أفريقيا، وعلاقتي بجماهيره العظيمة لا تقبل القسمة على اتين، وأرجو من الجميع إغلاق هذا الموضوع".

وتابع : "الناس اللي بتقول إمام عايز يلوي دراع النادي، بقولهم حسبي الله ونعم الوكيل، محدش يقدر يلوي دراع الأهلي، ولا يمكن أفكر بهذه الطريقة، وأنا اتشرفت بارتداء الفانلة الحمراء، وبقالى 3 سنين في النادي، والحمد لله عمري ما قصرت لا في حق النادي ولا جماهيره، وده حقهم عليا، ووجودي في الأهلي نادي القرن، وفي ضهري جمهور الأهلي يعوضني عن كل حاجة، عندنا ماتش مهم بكره، يا رب كل التوفيق لزمايلي والجهاز الفني، ونحقق الفوز اللي يسعد كل الأهلاوية"

إسلام الشاطر اعتذار إمام عاشور إمام عاشور النادي الأهلي الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انهيار أسعار الذهب

الذهب في رحلة سقوط حر .. عيار 21 يخسر 600 جنيه الآن

الذهب

هبوط في الذهب مساء الجمعة | وهذا سعر عيار 21 الآن

سعر الذهب

الجرام تخطى 8000 جنيه.. شعبة الذهب تكشف مفاجأة عن الأسعار

شادي زلطة

التعليم تنفي تأجيل موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس

شرائح SIM

مدون يستخرج 191 جرام ذهب من الأجهزة القديمة وشرائح SIM .. كيف فعل ذلك؟

طقس

الأرصاد تكشف توقعات مفاجأة في حالة طقس السبت.. ما القصة؟

يوستينا واستير

حريق الزرايب يلتهم البراءة| رحيل يوستينا وإستير يشعل الحزن في قلوب الجميع.. أول صور لجنازتهما

سيد عبد الحفيظ

تقبل العقوبات.. تفاصيل مكالمة سيد عبد الحفيظ العنيفة مع إمام عاشور

ترشيحاتنا

البنتاجون

5.8 مليار دولار .. البنتاجون يوافق على بيع أسلحة لجيش الاحتلال

تدريبات الحرس الثوري في مضيق هرمز

أول تعليق أمريكي على تدريبات الحرس الثوري في مضيق هرمز

أحمد أبو الغيط خلال افتتاح غرفة التجارة العربية الهندية

​أبو الغيط يشارك في مراسم افتتاح غرفة التجارة والصناعة والزراعة العربية الهندية

بالصور

لماذا يزيد الوزن بعد الرجيم؟.. استشاري تغذية يقدم 5 حلول | فيديو

ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟
ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟
ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟

طريقة عمل مكرونة الطاسة الواحدة بدون سلق خلال 15 دقيقة

طريقة عمل مكرونة الطاسة الواحدة بدون سلق
طريقة عمل مكرونة الطاسة الواحدة بدون سلق
طريقة عمل مكرونة الطاسة الواحدة بدون سلق

هل الفاكهة مسموحة أم ممنوعة أثناء الدايت؟.. إليك النوع والكمية المناسبة

هل الفاكهة مسموحة أم ممنوعة أثناء الدايت؟ الحقيقة العلمية وراء اختيار النوع والكمية
هل الفاكهة مسموحة أم ممنوعة أثناء الدايت؟ الحقيقة العلمية وراء اختيار النوع والكمية
هل الفاكهة مسموحة أم ممنوعة أثناء الدايت؟ الحقيقة العلمية وراء اختيار النوع والكمية

التوقيت الأمثل لشرب الماء قبل الأكل أم بعده؟ .. استشاري تغذية يجيب| فيديو

قبل الأكل أم بعده؟ دليلك العلمي لشرب الماء الصحي
قبل الأكل أم بعده؟ دليلك العلمي لشرب الماء الصحي
قبل الأكل أم بعده؟ دليلك العلمي لشرب الماء الصحي

فيديو

ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟

لماذا يزيد الوزن بعد الرجيم؟.. استشاري تغذية يقدم 5 حلول | فيديو

هل الفاكهة مسموحة أم ممنوعة أثناء الدايت؟ الحقيقة العلمية وراء اختيار النوع والكمية

هل الفاكهة مسموحة أم ممنوعة أثناء الدايت؟.. إليك النوع والكمية المناسبة

يسرا اللوزي

يسرا اللوزي: يوسف شاهين صاحب الفضل في دخولي عالم السينما والفن |فيديو

قبل الأكل أم بعده؟ دليلك العلمي لشرب الماء الصحي

التوقيت الأمثل لشرب الماء قبل الأكل أم بعده؟ .. استشاري تغذية يجيب| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد