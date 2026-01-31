إبراهيم عبدالجواد ينتقد بيان إمام عاشور: التبريرات أضعفت الموقف

وجّه الإعلامي إبراهيم عبدالجواد انتقادات واضحة للبيان الذي أصدره إمام عاشور لاعب الأهلي، تعليقًا على أزمته الأخيرة بعد تخلفه عن السفر مع بعثة الفريق، مؤكدًا أن البيان لم يكن مقنعًا من الناحية المنطقية، وأنه احتوى على تبريرات أضعفت موقف اللاعب بدلًا من تحسينه.

وأوضح عبدالجواد، خلال برنامجه ملعب أون، أنه لا يفضل الدخول في النوايا أو التشكيك في الحالة الصحية لأي شخص، مشددًا على تمنياته بالشفاء لإمام عاشور إذا كان يعاني بالفعل من وعكة صحية، إلا أنه أشار في الوقت نفسه إلى وجود تناقضات واضحة في رواية اللاعب.

وأضاف أن تواصل إمام عاشور مع أحد مسؤولي الجهاز الفني للاعتذار أو طلب تعديل موعد التدريبات المنفردة، يؤكد قدرته على التواصل، ما يطرح تساؤلات حول سبب غلق الهاتف وعدم إبلاغ النادي بأي وسيلة رسمية في وقت السفر. وأكد أن أبسط قواعد الاحتراف تفرض على اللاعب، أو أحد المقربين منه، إخطار النادي بأي ظرف طارئ.

وأشار عبدالجواد إلى أنه كان يتمنى أن يخرج اللاعب باعتذار صريح ومباشر دون أي مبررات، موضحًا أن الاعتراف بالخطأ دون تزيين أو تبرير كان سيمنح موقفه احترامًا أكبر لدى الجماهير. وأكد أن حجم العقوبة التي وقّعها النادي الأهلي يعكس قناعة الإدارة بعدم وجود أي مبرر مقبول للواقعة.

وانتقد عبدالجواد ما وصفه بثقافة “الاعتذار المعسول” التي يلجأ إليها بعض اللاعبين بعد ارتكاب أخطاء جسيمة، معتبرًا أن هذا الأسلوب ساهم في ضياع مسيرة العديد من المواهب الكروية، بسبب غياب المحاسبة الحقيقية.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن جماهير الكرة لا تطلب سوى الالتزام والاجتهاد واحترام القميص، بعيدًا عن الشعارات العاطفية أو الكلمات المؤثرة