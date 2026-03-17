محافظ الأقصر يشهد إفطار "الأقصر على مائدة واحدة" بساحة سيدي أبو الحجاج

شارك المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، أبناء المحافظة في فعاليات مأدبة الإفطار الرمضانية الكبرى التي أُقيمت اليوم الثلاثاء، تحت شعار "الأقصر على مائدة واحدة"، وذلك بساحة مسجد سيدي أبي الحجاج الأقصري بمدينة الأقصر، وبحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية.

حضر الفعالية الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، والأستاذة الدكتورة صابرين عبد الجليل رئيس جامعة الأقصر، واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام للمحافظة، واللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، إلى جانب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ووكلاء الوزارات، ومديري المديريات، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، وعددا من السياح والأجانب المقيمين، وجموع من أبناء المحافظة.

وتخلل حفل الإفطار تقديم فقرات فنية متنوعة، إلى جانب فقرات للإنشاد الديني، أضفت أجواءً روحانية مميزة على الحدث.

وأوضح أعضاء الفريق المنظم أن هذه المبادرة تُقام للعام الثاني على التوالي، بهدف تعزيز الروابط المجتمعية وروح التكافل بين أبناء الأقصر، واستكمالًا للنجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى، والتي شهدت مشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع.

من جانبه، أعرب محافظ الأقصر عن سعادته بالتواجد وسط المواطنين، مشيدًا بفكرة المبادرة والقائمين عليها، مؤكدًا أن مثل هذه الفعاليات تعكس الوجه الحضاري والأصيل لأهالي الأقصر، وتجسد قيم التكاتف والتراحم التي يتميز بها الشعب المصري، خاصة خلال شهر رمضان المبارك.