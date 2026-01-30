شوبير لـ إمام عاشور : جمهور الأهلي مينضحكش عليه

أكد أحمد شوبير، خلال ظهوره ببرنامج "الناظر" على قناة النهار، أن بيان الاعتذار الذي نشره إمام عاشور على حسابه الشخصي اليوم كان من إعداد المركز الإعلامي للنادي الأهلي، مشددًا على أن جمهور الأهلي لن ينخدع بأي صياغة للبيان مهما كانت.

وأشار شوبير إلى أن جمهور الأهلي يضع مصلحة النادي فوق كل اعتبار، ويهتم فقط برؤية الفريق يحقق الانتصارات، معتبرًا أن اللاعبين ملزمون بالانصياع لقيم وثوابت النادي، مع بعض الاستثناءات بسبب عمر اللاعب.

وأوضح شوبير أن موقف إمام عاشور أصبح ضعيفًا بعد تأخره في التواصل مع مدير الكرة وليد صلاح الدين، مؤكدًا أن العقوبة الموقعة على اللاعب ستظل سارية إلا إذا قررت الإدارة خلاف ذلك.

وأضاف أن إمام تواصل لاحقًا مع كابتن الخطيب، ثم مع المركز الإعلامي الذي أرسل له البيان ليقوم بنشره كما هو، مشيرًا إلى أن اللاعب اعتذر عن المران اليوم بحجة التعب، مع وعد بالعودة للتدريبات غدًا.

واختتم شوبير حديثه بالتأكيد على أن الأهلي هو الرابح والخاسر في النهاية، حيث يتم إدارة الأمور داخل النادي وفق مبادئ الاحترام والانضباط، وأي خطأ يُعاقب وفق القوانين للحفاظ على قيم النادي ومكانته.