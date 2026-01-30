للاطمئنان على حالته الصحية.. نجوم الإسماعيلي يزورون حسن شحاتة

أجرى نجوم الإسماعيلي السابقون “علي أبو جريشة، وعماد سليمان، وصبري المنياو” زيارة خاصة للكابتن حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر؛ للاطمئنان على حالته، بعد إجرائه لعملية جراحية دقيقة خلال الأسابيع الماضية.



أجواء ودية وذكريات كروية

وشهدت الزيارة أجواءً ودية مليئة بالحب والتقدير، حيث تبادل الحضور الحديث عن ذكريات الكرة المصرية والزمن الجميل؛ في ظل المكانة الكبيرة التي يحظى بها حسن شحاتة في قلوب نجوم الإسماعيلي والجماهير المصرية.



تقدير المسيرة التاريخية لـ "المعلم"

جاء الزيارة؛ في إطار حرص رموز الدراويش على التعبير عن تقديرهم لمسيرة “المعلم” الحافلة بالإنجازات، سواء مع الأندية أو خلال قيادته التاريخية للمنتخب الوطني.