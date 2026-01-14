قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشكيل منتخب نيجيريا لمواجهة المغرب في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا
إعلام عبري: الولايات المتحدة ستبلغ إسرائيل بموعد العملية في إيران قبل تنفيذها بساعات
لازم يحموا نفسهم| تحذير.. هؤلاء الأكثر عرضة للإصابة بمرض السرطان
إيطاليا تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران فورا
اللاعيبة اتضربوا ضرب رهيب.. أحمد موسى يهاجم حكم مباراة مصر والسنغال
سعر الدولار اليوم في مصر الأربعاء 14 يناير 2026 واستقرار ملحوظ بالبنوك
احذر.. عقوبة رادعة في انتظارك حال التدخين في هذه الأماكن وفقا للقانون
ارتفاع جديد.. سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم
الشعبية لتحرير فلسطين: جهود مصر كانت حاسمة في حماية أهالي غزة من الهجمات والإبادة
إعلام إسرائيلي: سقوط النظام الإيراني يؤدي لانهيار حزب الله اللبناني خلال أسابيع
وزير البترول: نستهدف رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي من 1% إلى 5% خلال السنوات المقبلة
وزير خارجية الدنمارك: نعمل على معالجة المخاوف الأمريكية بشأن جرينلاند
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

المعلم في أمان.. ماذا فعلت أسرة حسن شحاتة بعد شائعة وفاته؟

حسن شحاتة
حسن شحاتة
رشا عوني

تصدر اسم الكابتن حسن شحاتة محركات البحث و التريند خلال الساعات الأخيرة بعد انتشار شائعة تدهور حالته الصحية ووفاته، وذلك قبل ساعات من مباراة مصر و السنغال اليوم . 

حسن شحاتة

حقيقة وفاة حسن شحاتة 

انتشرت شائعة سخيفة انتشرت اليوم حول وفاة حسن شحاتة، حيث نفى مصدر مقرب منه  هذه الشائعة، ويؤكد ان حسن شحاته بصحة جيده.

وأكدت مصادر مقربة أن الكابتن حسن شحاتة يتمتع بحالة صحية مستقرة ويتواجد حالياً في منزل نجله كريم، ويقضي وقته بشكل طبيعي دون أي معاناة صحية أو أى شيء.

آخر ظهور لحسن شحاتة

أسرة حسن شحاتة تطمئن الجماهير عن حالة المعلم 

نفى حسن كريم، حفيد حسن شحاتة، أسطورة التدريب المصري، الأنباء المتداولة حول وفاة جده، ونشر صورة له بعد تعرضه لوعكة صحية استدعت عدة عمليات جراحية خلال الفترة الماضية، ليطمئن الجماهير على حالة المعلم الصحية، وذلك بعد انتشار شائعة عن وفاته، ونشرها عبر عدة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.

حفيد حسن شحاتة

 

ونشر حسن شحاتة حفيد المعلم، صورة تجمع جده مع والده كريم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلق عليها: «بطمن كل الناس إن الكابتن حسن شحاتة بخير والحمد لله، الأخبار المنتشرة عن وفاته غير صحيحة تمامًا، ربنا يحفظه ويديله الصحة والعافية».

ابن حسن شحاتة يرد على شائعة وفاة المعلم

أكد كريم حسن شحاتة أن والده بخير وعاد لمنزله خلال الأيام الماضية، مطالبًا الجماهير بالدعاء بدلًا من الانسياق وراء الشائعات: «الوالد بخير، ويحتاج لدعوات الناس وليس للشائعات، هذا شيء مزعج بالنسبة لنا، لديه أسرة كبيرة مكونة من أبناء وأحفاد، لماذا هذا الذعر والقلق بأحاديث غير صحيحة؟» 

عملية حسن شحاتة  

وكان حسن شحاتة قد أجري عملية جراحية دقيقة في الفترة الأخيرة، والتي استغرقت 14 ساعة بحسب تصريحات نجله كريم، ولكنها مرت بسلام، وعاد إلى منزله ليستكمل فترة العلاج. 

وزير الرياضة يزور حسن شحاتة

قام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بزيارة الكابتن حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، للاطمئنان على حالته الصحية، وذلك بمنزله، عقب خروجه من المستشفى منذ عدة أيام، واستكماله فترة التعافي في المنزل.

وزي الرياضة يزور حسن شحاتة

وخلال الزيارة، أعرب وزير الشباب والرياضة عن خالص تمنياته للكابتن حسن شحاتة بالشفاء العاجل ودوام الصحة، مشيدًا بما قدمه من إنجازات تاريخية للكرة المصرية، ودوره الكبير في رفع اسم مصر عاليًا على المستويين القاري والدولي، مؤكدًا أن رموز الرياضة الوطنية يحظون بكامل التقدير والاهتمام من الدولة

رسالة حسن شحاتة لمنتخب مصر قبل مباراة السنغال 

ووجه حسن شحاتة رسالة للاعبي المنتخب والجهاز الفني مؤكدا أننا منتخب مصر الذي يعشق كرة القدم ولا يخاف من أي منافس ولكننا نحترم أي منافس نواجهه ولكن لا نخاف من السنغال أو غيره وأقول لجماهير الكرة المصرية اطمئنو علي المنتخب .

حسن شحاتة اخبار حسن شحاتة حالة حسن شحاتة مرض حسن شحاتة ابن حسن شحاتة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

اتفرج مجانا.. 3 قنوات تنقل مواجهة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا

وزير التعليم

أول رد من التعليم على أنباء إحالة الوزير للمحاكمة الجنائية

قاعدة العديد

أوامر لعدد من العسكريين بمغادرة قاعدة العديد بحلول مساء اليوم

مصر و السنغال

ماتش مصر والسنغال ببلاش.. القنوات المجانية الناقلة للمبارة في نصف نهائي الكان

تردد قناة الجزائرية الأرضية

مصر تواجه السنغال اليوم.. تردد قناة الجزائرية الأرضية الناقلة للمباراة

ماني ومحمد صلاح

بـ التردد.. قنوات مجانية ومشفرة تنقل مباراة مصر والسنغال

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 8 قرارات اليوم.. تعرف عليها

ماني ومحمد صلاح

طريقة فك شفرة القناة الجزائرية الأرضية الناقلة لـ مباراة مصر والسنغال| تعرف عليها

ترشيحاتنا

الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى

هل الأبناء عليهم وزر إذا توفي الوالد وعليه دين لم يستطيعوا سداده؟.. الإفتاء تجيب

هل يجب على المرأة قضاء الصلوات بعد الطهارة من الحيض؟

هل يجب على المرأة قضاء الصلوات بعد الطهارة من الحيض؟.. أمين الإفتاء يجيب

دار الإفتاء

هل يجوز للزوجة الأخذ من مال الزوج دون علمه للإنفاق على البيت؟.. أمين الفتوى يجيب

بالصور

رمضان 2026 .. طرح البوسترات الترويجية لمسلسل نون النسوة

مى كساب
مى كساب
مى كساب

‏أرخص 5 سيارات كهربائية بمصر.. تعرف عليها

أرخص 5 سيارات كهربائية‏
أرخص 5 سيارات كهربائية‏
أرخص 5 سيارات كهربائية‏

جوزة الطيب وجل الصبار.. 10 وصفات طبيعية لعلاج الإيكزيما

10 وصفات طبيعية لعلاج الإيكزيما
10 وصفات طبيعية لعلاج الإيكزيما
10 وصفات طبيعية لعلاج الإيكزيما

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطس المسلوقة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطس المسلوقة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطس المسلوقة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطس المسلوقة؟

فيديو

ويزو بشكل جديد

محدش عرفها .. ظهور مفاجئ لويزو بعد فقدانها الشديد للوزن

يسون خيمينيز

الحلم تحقق.. فنان شهير يلقى حتفه في الجو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

د. إيمان شاهين - مدرس إدارة المنزل والمؤسسات بجامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

المزيد