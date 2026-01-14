المعلم في أمان.. ماذا فعلت أسرة حسن شحاتة بعد شائعة وفاته؟

تصدر اسم الكابتن حسن شحاتة محركات البحث و التريند خلال الساعات الأخيرة بعد انتشار شائعة تدهور حالته الصحية ووفاته، وذلك قبل ساعات من مباراة مصر و السنغال اليوم .

حسن شحاتة

حقيقة وفاة حسن شحاتة

انتشرت شائعة سخيفة انتشرت اليوم حول وفاة حسن شحاتة، حيث نفى مصدر مقرب منه هذه الشائعة، ويؤكد ان حسن شحاته بصحة جيده.

وأكدت مصادر مقربة أن الكابتن حسن شحاتة يتمتع بحالة صحية مستقرة ويتواجد حالياً في منزل نجله كريم، ويقضي وقته بشكل طبيعي دون أي معاناة صحية أو أى شيء.

آخر ظهور لحسن شحاتة

أسرة حسن شحاتة تطمئن الجماهير عن حالة المعلم

نفى حسن كريم، حفيد حسن شحاتة، أسطورة التدريب المصري، الأنباء المتداولة حول وفاة جده، ونشر صورة له بعد تعرضه لوعكة صحية استدعت عدة عمليات جراحية خلال الفترة الماضية، ليطمئن الجماهير على حالة المعلم الصحية، وذلك بعد انتشار شائعة عن وفاته، ونشرها عبر عدة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.

حفيد حسن شحاتة

ونشر حسن شحاتة حفيد المعلم، صورة تجمع جده مع والده كريم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلق عليها: «بطمن كل الناس إن الكابتن حسن شحاتة بخير والحمد لله، الأخبار المنتشرة عن وفاته غير صحيحة تمامًا، ربنا يحفظه ويديله الصحة والعافية».

ابن حسن شحاتة يرد على شائعة وفاة المعلم

أكد كريم حسن شحاتة أن والده بخير وعاد لمنزله خلال الأيام الماضية، مطالبًا الجماهير بالدعاء بدلًا من الانسياق وراء الشائعات: «الوالد بخير، ويحتاج لدعوات الناس وليس للشائعات، هذا شيء مزعج بالنسبة لنا، لديه أسرة كبيرة مكونة من أبناء وأحفاد، لماذا هذا الذعر والقلق بأحاديث غير صحيحة؟»

عملية حسن شحاتة

وكان حسن شحاتة قد أجري عملية جراحية دقيقة في الفترة الأخيرة، والتي استغرقت 14 ساعة بحسب تصريحات نجله كريم، ولكنها مرت بسلام، وعاد إلى منزله ليستكمل فترة العلاج.

وزير الرياضة يزور حسن شحاتة

قام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بزيارة الكابتن حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، للاطمئنان على حالته الصحية، وذلك بمنزله، عقب خروجه من المستشفى منذ عدة أيام، واستكماله فترة التعافي في المنزل.

وزي الرياضة يزور حسن شحاتة

وخلال الزيارة، أعرب وزير الشباب والرياضة عن خالص تمنياته للكابتن حسن شحاتة بالشفاء العاجل ودوام الصحة، مشيدًا بما قدمه من إنجازات تاريخية للكرة المصرية، ودوره الكبير في رفع اسم مصر عاليًا على المستويين القاري والدولي، مؤكدًا أن رموز الرياضة الوطنية يحظون بكامل التقدير والاهتمام من الدولة

رسالة حسن شحاتة لمنتخب مصر قبل مباراة السنغال

ووجه حسن شحاتة رسالة للاعبي المنتخب والجهاز الفني مؤكدا أننا منتخب مصر الذي يعشق كرة القدم ولا يخاف من أي منافس ولكننا نحترم أي منافس نواجهه ولكن لا نخاف من السنغال أو غيره وأقول لجماهير الكرة المصرية اطمئنو علي المنتخب .