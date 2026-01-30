إبراهيم فايق يكشف كواليس ميركاتو الأهلي .. صفقات مقيدة ومستقبل ديانج

كشف الإعلامي إبراهيم فايق، عبر قناة MBC مصر 2، أن النادي الأهلي قام بقيد صفقاته الجديدة إلى جانب الحارس حمزة علاء، موضحًا أن أي لاعب تحت السن سيكون متاحًا للمشاركة في المسابقات المحلية فقط، وفقًا للوائح القيد المعمول بها حاليًا.

تحركات هجومية في الميركاتو

وأشار فايق إلى أن الأهلي يسعى للتعاقد مع لاعب إفريقي جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، إلى جانب ضم مصطفى قابيل قادمًا من نادي آربيل العراقي، في إطار تدعيم صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة.

عرض عراقي لضم أحمد عبدالقادر

وأوضح أن نادي الكرمة العراقي أرسل عرضًا رسميًا لضم أحمد عبدالقادر، مؤكدًا أن هناك مناقشات منتظرة خلال الأيام المقبلة لحسم مصير اللاعب، خاصة مع اقتراب غلق باب القيد، حيث ينتهي الميركاتو في العراق يوم 5 فبراير، وفي مصر يوم 8 فبراير.

كواليس انتقال ديانج إلى فالنسيا

وتطرق فايق إلى ملف أليو ديانج، مؤكدًا أن اللاعب وقع بالفعل عقود انضمامه إلى نادي فالنسيا الإسباني كلاعب حر، بعدما أبدى النادي الإسباني قناعة كاملة بضمه، بدعم من المدير التنفيذي والمدير الرياضي والمدير الفني.

وأضاف أن فالنسيا سبق وأن قدم عرضًا رسميًا للأهلي، كانت صلاحيته 48 ساعة فقط، ومع تأكد النادي الإسباني من تمسك الأهلي باللاعب وعدم التفريط فيه، تحرك مباشرة للحصول على توقيع ديانج بشكل مجاني.

دور المدير الفني

واختتم فايق تصريحاته بالإشارة إلى أن المدير الفني لفالنسيا تحدث مع ديانج شخصيًا، وأكد له قناعته الكبيرة بإمكانياته، ورغبته في ضمه ضمن خطط الفريق للموسم المقبل.