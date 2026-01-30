سمير كمونة : أكاديمية الأهلي بالرياض تعكس مكانة النادي الكبيرة

أكد سمير كمونة، المدير الفني لفرع أكاديمية النادي الأهلي لكرة القدم بمدينة الرياض، أن النادي يستهدف إنشاء ٢٠ فرعًا في المملكة العربية السعودية، في إطار خطط التوسع التي ينتهجها مجلس الإدارة على كافة المستويات.

وأوضح كمونة أن كرة القدم أصبحت تمثل أهمية كبيرة للتواصل بين الشعوب، وأنها فرصة للاستثمار وتحقيق أهداف رياضية واقتصادية عديدة، بما يعود بصورة إيجابية على كافة عناصر المنظومة.

وأشار إلى أن افتتاح الفرع الجديد لأكاديميات النادي يعكس مكانة الأهلي وتفكير مجلس إدارته بصورة تتجاوز الحدود وتصل إلى آفاق جديدة، وهو ما يعزز من روابطه القوية مع جماهيره بالخارج.

وشدد كمونة على أن استراتيجية العمل في فرع أكاديمية الأهلي بالرياض سوف تتوافق مع أسس النادي وخططه الطموحة نحو اكتشاف المواهب وتصديرها للساحة الداخلية والخارجية.