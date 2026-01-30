قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عيب ولا يليق | انفعال بسمة وهبة بسبب أحمد العوضي
الأهلي يفتتح فرعًا لأكاديمية كرة القدم في الرياض
قالها صريحة للدكتور | بسمة وهبة تكشف عن رواية مثيرة في أزمة إمام عاشور
مينفعش تكوني مطربة | كواليس لقاء غير عادي بين هاني مهنا وشيرين
لجنة تحكيم التلاوة لمحمد القلاجي : موهبة نفيسة .. قلب النبي يفرح بما يسمعه
إيران تهدد بإشعال المنطقة | مستشار المرشد : كشفنا خطط العدو .. والنيران ستحرق الجميع
عقوبة صدور رائحة كريهة من سيارتك أو دخان كثيف بتعديلات قانون المرور الجديدة
وزير الأوقاف للدوليين بمسابقة القرآن ببورسعيد : تنزلون في قلوبنا قبل أن تطأ أقدامكم دارنا
شاهد أحدث تصوير جوي لتقدم أعمال مشروع الخط الثاني من القطار الكهربائي
إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالطريق الدولي الساحلي بالبحيرة
برلمانية: مصر تعمل بهدوء وحكمة لتخفيف التوترات في المنطقة
إدارة ترامب تعتزم الإعلان عن إنشاء قوة استقرار في غزة .. قريبا
الأهلي يفتتح فرعًا لأكاديمية كرة القدم في الرياض

إسلام مقلد

افتتح النادي الأهلي مساء اليوم فرع أكاديمية كرة القدم بالعاصمة السعودية الرياض، في حضور وفد النادي الذي يضم الكابتن فتحي نصير المستشار الفني للأكاديميات ونيرة علي المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، وعمر وليد مسئول التسويق والشراكات، والكابتن سمير كمونة المدير الفني لفرع الأكاديمية بالرياض، ومحمد حشمت المدير التنفيذي للفرع.

حضر حفل الافتتاح القنصل ياسر هاشم قنصل مصر في الرياض، وعبد الله الدخيل مندوبا عن الأمير عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود، وبندر الشريمي رئيس شركة الجواد الذهبية للمقاولات العامة.

بدأ الحفل بالسلام الوطني المصري ونظيره السعودي، قبل أن يتم عرض فيلم وثائقي عن الأهلي وتاريخه وبطولاته.. كما تم تكريم عدد من أصحاب الهمم.

وفي الختام قدم وفد النادي درعا خاصا وعلم وقميص الأهلي إلى مندوب صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود، والقنصل ياسر هاشم وبندر الشريمي.

يأتي تدشين فرع أكاديمية النادي بالرياض في خطوة جديدة ضمن استراتيجية شركة الكرة في التوسع الإقليمي للنادي وتعزيز التواجد بمنطقة الشرق الأوسط.

النادي الأهلي الأهلي أكاديمية كرة القدم العاصمة السعودية الرياض العاصمة السعودية الرياض

