الأهلي يفتتح فرعًا لأكاديمية كرة القدم في الرياض

افتتح النادي الأهلي مساء اليوم فرع أكاديمية كرة القدم بالعاصمة السعودية الرياض، في حضور وفد النادي الذي يضم الكابتن فتحي نصير المستشار الفني للأكاديميات ونيرة علي المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، وعمر وليد مسئول التسويق والشراكات، والكابتن سمير كمونة المدير الفني لفرع الأكاديمية بالرياض، ومحمد حشمت المدير التنفيذي للفرع.

حضر حفل الافتتاح القنصل ياسر هاشم قنصل مصر في الرياض، وعبد الله الدخيل مندوبا عن الأمير عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود، وبندر الشريمي رئيس شركة الجواد الذهبية للمقاولات العامة.

بدأ الحفل بالسلام الوطني المصري ونظيره السعودي، قبل أن يتم عرض فيلم وثائقي عن الأهلي وتاريخه وبطولاته.. كما تم تكريم عدد من أصحاب الهمم.

وفي الختام قدم وفد النادي درعا خاصا وعلم وقميص الأهلي إلى مندوب صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود، والقنصل ياسر هاشم وبندر الشريمي.

يأتي تدشين فرع أكاديمية النادي بالرياض في خطوة جديدة ضمن استراتيجية شركة الكرة في التوسع الإقليمي للنادي وتعزيز التواجد بمنطقة الشرق الأوسط.