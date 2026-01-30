انفراد.. تفاصيل مكالمة حسام حسن وسيد عبدالحفيظ بشأن إمام عاشور

كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي تفاصيل جديدة في أزمة إمام عاشور وتخلفه عن رحلة تنزانيا.

ويلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدنماركي ييس توروب نظيره يانج افريكانز عصر غد السبت في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

قال المصدر إن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الوطني اجرى اتصالا بسيد عبد الحفيظ عضو مجلس إدارة النادي الأهلي وطلب خلاله التهدئة في أزمة إمام عاشور.

وأضاف: العميد طلب من سيد عبد الحفيظ إلغاء إيقاف إمام عاشور والاكتفاء بالغرامة المالية.

وتابع: حسام حسن قال لسيد عبدالحفيظ إنه بحاجة لإشراك إمام عاشور في قادم الأيام فى منتخب مصر الوطني.